La Gran Festa de la Calçotada de Valls se celebra sense públic per adaptar-se a la pandèmia

Des de la IGP Calçots de Valls apunten que les pròximes setmanes seran decisives per determinar com anirà la temporada i recorden que han plantat un 25% menys de cebes respecte a l'any anterior. El president de l'entitat, Francesc Xavier Amill, ha explicat que les vendes de calçots aquesta setmana s'han activat una mica més i ha apuntat que és pel fet que s'hauria d'haver celebrat l'esdeveniment gastronòmic.«Els pròxims quinze dies veurem si la gent realment segueix apostant per la calçotada», ha subratllat Amill. De fet, confia que se segueixin venent calçots, encara que sigui en petites quantitats per fer calçotades en petit format a les masies i en entorns familiars i reduïts. «Sestà inventant tot, la qüestió és que es gastin calçots i que ens ajudin a vendre tots els que tenim plantats», ha afegit.L'any passat, l'inici de la pandèmia va estroncar el final de la temporada de calçots quan es van vendre 16 milions d'unitats de calçots, tot i que inicialment s'havien previst uns 18 milions. Enguany, els productors de la IGP no volen avançar cap previsió perquè, diuen, no depèn d'ells sinó de l'evolució de la pandèmia. «Vull ser realista i optimista, com que hi ha una part que no s'ha plantat, crec que per poc que s'animi es vendrà», ha assenyalat Amill. Els productors han apostat per potenciar les xarxes socials, la venda en línia i per servir calçots cuits a domicili.També s'han sumat a aquesta via de negoci els restauradors vallencs, ja que la seva situació és molt dolenta, segons ha afirmat el seu president Joan Francesc Mira. El restaurador ha explicat que establiments del centre de la Valls, que abans de la crisi sanitària no estaven especialitzats a fer calçots, ara, s'han reinventat i han apostat per servir-los. «Hi ha moltíssima diferència, ara mateix estaríem consumint milions de calçots, els restaurants estarien plens, amb torns de calçotades i el poble de Valls estaria ple, l'impacte és brutal», ha assegurat Mira.Segons el president dels restauradors, les reserves han caigut al voltant d'un 70% als restaurants de la zona aquest diumenge. «Avui, el dia de la calçotada, per nosaltres representa un 50 o 60%, és quan ve molta gent de fora, d'indrets com Andorra o molts grups de japonesos», ha lamentat Mira. A banda, segons dades de la Cambra de Comerç, alguns restaurants de pobles petits, dedicats a les calçotades, han tancat perquè no els surt a compte obrir.Tant els restauradors com els productors confien que la situació millori i que es flexibilitzin les restriccions i les limitacions de mobilitat, atès que la majoria de clients dels restaurants són procedents de l'àrea metropolitana de Barcelona, de Lleida i estrangers.Per la seva banda, el president de la Cambra de Comerç, Josep Maria Rovira, s'ha mostrat resignat per no haver pogut celebrar la 40a edició de la Gran Festa de la Calçotada, però ha assenyalat que calia buscar una solució alternativa a les grans acumulacions de visitants. «Avui hi hauria entre 30.000 i 40.000 persones, en canvi estem en un plató improvisat a la Cambra de Comerç», ha dit. L'entitat ha organitzat un programa informatiu on hi ha participat representants de tots els sectors econòmics i agents socials implicats en la festa.A la vegada, Rovira ha defensat que estan al costat dels sectors afectats per la crisi i ha recalcat que els ajudaran a impulsar iniciatives. «Com a sector hem de motivar a la gent, que no perdin l'esperança, la calçotada continua sent una gran festa i l'any que ve seguirem aquí amb ganes de lluitar i de tornar a tirar endavant aquesta gran manifestació gastronòmica, que és la més gran de Catalunya», ha tancat.