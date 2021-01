La demarcació de Tarragona suma 4 nous ingressats i 2 defuncions per covid

Les UCI no sumen cap pacient mentre que el risc de rebrot es redueix lleugerament a tot el territori

Actualitzada 31/01/2021 a les 11:21

A Catalunya

La demarcació de Tarragona tanca la setmana amb 4 nous ingressats i 2 noves defuncions per covid-19. Aquests nous ingressats han estat al Camp de Tarragona, que acumula un total de 263 pacients mentre que a les Terres de l'Ebre es queden amb 63 pacients, un menys respecte a les últimes dades que ha facilitat el Departament de Salut.Les UCI a la demarcació de Tarragona es mantenen sense cap nou ingrés, 67 al Camp de Tarragona i 24 a les Terres de l'Ebre, dades que encara són molt altes. Pel que fa a les defuncions, les Terres de l'Ebre acumulen 148, dues més respecte a les últimes dades mentre que al Camp de Tarragona no s'ha detectat cap.Els casos acumulats per covid-19 al Camp de Tarragona ja sumen 32.945, 176 més respecte a les últimes dades mentre que a les Terres de l'Ebre sumen 42 casos nous i ja acumulen 9.185. El risc de rebrot a la demarcació es redueix lleugerament amb 501 punts al Camp de Tarragona i 738 a les Terres de l'Ebre, dades que encara resulten molt elevades i el risc de contagi encara és alt.Pel que fa al procés de vacunació, al Camp de Tarragona s'ha administrat la primera dosi de la vacuna a 116 persones més i ja són 16.123 persones que l'han rebut mentre que 708 persones han estat vacunades amb la segona dosi, acumulant 3.777 persones amb l'administració completa de la vacuna. A les Terres de l'Ebre presenten dades de vacunació més baixes, dues persones més han rebut la primera dosi de la vacuna i 182 la segona dosi, acumulant 4.688 persones amb la primera i 1.319 amb la segona dosi.La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, ha baixat dues centèsimes i se situa en 0,93, segons el darrer balanç del Departament de Salut. El risc de rebrot també ha baixat en les darreres 24 hores, en concret 21 punts, i se situa ara en 533. En paral·lel, la incidència a 14 dies també disminueix, i passa de 611,77 a 596,04. S'han declarat 1.606 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 466.866. El 6,44% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 67 noves morts i el total és de 19.146. Hi ha 2.873 pacients ingressats amb covid-19 als hospitals catalans, 127 més, i 730 a l'UCI, 7 més. Els vacunats amb la primera dosi són 188.996 (+887) i 59.288 amb la segona (+8.336).