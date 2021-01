Protecció Civil manté l'alerta vencat al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre

Actualitzada 31/01/2021 a les 12:40

Crema un cotxe a Bonavista

Una nova jornada on les fortes ratxes de vent són les protagonistes.Bombers han actuat durant el matí d'aquest diumenge al pavelló d'esports de Reus de forma preventiva a causa del vent. Les fortes ratxes han ocasionat moviment en unes plaques metàl·liques situades al sostre del pavelló i els serveis d'emergències han actuat de forma preventiva amb una dotació per evitar que el vent ocasioni danys més greus.Els Bombers han rebut 3 avisos a la regió de Tarragona a causa del vent, la majoria per situacions de prevenció lleus. A la N-340 punt quilomètric 1125, Hospitalet de l'Infant, els serveis d'emergència han actuat per retirar un fanal que ha caigut sobre la via, obstaculitzant el pas. També han actuat a l'Ametlla de Mar, de forma preventiva, per comprovar que un cartell no caigués sobre la carretera.Protecció Civil manté l'alerta del pla vencat així que es recomana que es mantingui la màxima precaució amb el vent de cara a la resta de la jornada.Cap a dos quarts de deu de la nit d'aquest dissabte els Bombers han hagut d'actuar al carrer 20 de Bonavista amb una dotació. Un cotxe s'ha cremat completament i els Bombers l'han extingit sense que cap altre vehicle quedés afectat.