Tarragona afegeix 17 noves víctimes mortals per la covid-19

El descens de pacients ingressats contrasta amb l'increment de malalts a les UCI del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre

Actualitzada 29/01/2021 a les 10:38

Situació al conjunt de Catalunya

Continua la setmana negra a les comarques de Tarragona amb un increment constant del nombre de víctimes mortals a causa de la covid-19. El departament de Salut tancava les dades del 28 de gener amb un total de 914 defuncions a la regió sanitària del Camp de Tarragona, és a dir, 15 més que la jornada anterior. A aquestes encara cal afegir les dues registrades a les Terres de l'Ebre, que ja sumen 146 èxitus des de l'inici de la pandèmia.Les dades negatives també es mantenen a les UCI, que després d'un lleuger descens han vist com ara ja són 65 (+1) els ingressats al Camp de Tarragona i 23 (+4) a l'Ebre. Al sud de Tarragona també s'han incrementat els ingressos hospitalaris, passant de 62 a 66, tot i que al Camp de Tarragona hi ha un descens, que ha passat de 278 a 270 pacients de covid als hospitals.Els aspectes positius en la situació a les comarques de Tarragona cal cercar-los en el risc de rebrot, que segueix caient i ara és de 589 punts al Camp de Tarragona (-36) i 824 a l'Ebre (-35 punts).Pel que fa al nombre de positius, confirmats per proves PCR i test d'antígens, a la regió sanitària del Camp de Tarragona ara són 32.573 persones, el que representa 228 nous respecte de la jornada anterior. A les Terres de l'Ebre se n'han sumat 103 i han passat de 8.965 a 9.068.Les dades sobre vacunació indiquen que les primeres vacunacions s'han alentit i ara són 15.880 al Camp de Tarragona i 4.590 a l'Ebre, el que representa poca variació respecte de la jornada anterior. Per la seva banda, la segona vacunació s'ha incrementat i ja són 2.211 al Camp de Tarragona i 881 a l'Ebre.La velocitat de propagació de la covid, l'Rt, segueix a 0,95, segons el darrer balanç del Departament de Salut. El risc de rebrot ha baixat en les darreres 24 hores, en concret 17 punts i se situa ara en 573. En paral·lel, la incidència a 14 dies baixa i passa de 648,31 a 629,38. D'altra banda, s'han declarat 3.354 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 461.926. El 6,65% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 113 noves morts al sistema informàtic i el total és de 19.048. Hi ha 2.881 pacients ingressats amb covid-19 als hospitals catalans, 23 menys, i 718 a l'UCI, 12 més. Els vacunats amb la primera dosi són 186.273 (+2.198) i 35.943 amb la segona (+12.758).