No s'han registrat noves defuncions i el risc de rebrot augmenta lleugerament a l'Ebre i disminueix a Tarragona

Actualitzada 30/01/2021 a les 11:32

Catalunya

La demarcació de Tarragona veu com els ingressats per covid-19 es redueixen en 13 persones a tot el territori. El Camp de Tarragona se situa ara amb 259 ingressats, 11 menys des de les últimes dades facilitades pel Departament de Salut mentre que a les Terres de l'Ebre es queden amb 64 dues persones menys.Mentrestant, augmenten el nombre de pacients a les UCI. El Camp de Tarragona se situa amb 67 ingressats, dues persones més i a les Terres de l'Ebre es suma un nou pacient i ja són 24. Pel que fa a les defuncions per covid-19, no s'ha registrat cap a la demarcació de Tarragona.El risc de rebrot a les Terres de l'Ebre augmenta 23 punts i es manté en una situació de risc alt amb 801 punts mentre que al Camp de Tarragona es redueix lleugerament, però encara es manté en situació de risc elevat amb 553, 36 menys respecte a les últimes dades.Pel que fa al procés de vacunació, al Camp de Tarragona s'han administrat 127 primeres dosis de la vacuna i 858 segones dosis, el que situa ja 16.007 les persones vacunades amb la primera dosi i 3.069 ja compten amb la completa administració del vaccí. A les Terres de l'Ebre els vacunats se situen a 4.688 persones amb la primera dosi, 98 més respecte les últimes dades, i 1.319 persones ja tenen les dues dosis administrades, 438 persones van ser administrades amb el vaccí aquest divendres.La velocitat de propagació de la covid-19, l'Rt, segueix estancada a 0,95, segons el darrer balanç del Departament de Salut. El risc de rebrot ha baixat en les darreres 24 hores, en concret 19 punts i se situa ara en 554. En paral·lel, la incidència a 14 dies baixa i passa de 629,38 a 611,77. D'altra banda, s'han declarat 3.334 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 465.260. El 6,48% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 31 noves morts al sistema informàtic i el total és de 19.079. Hi ha 2.746 pacients ingressats amb covid-19 als hospitals catalans, 135 menys, i 723 a l'UCI, 5 més. Els vacunats amb la primera dosi són 188.109 (+1.836) i 50.952 amb la segona (+15.009).