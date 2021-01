Albiach acusa el Govern «d'omplir les butxaques de la privada» en un acte al Vendrell

Pagaments a la privada

Decisió del TSJC de mantenir les eleccions

«Illa parla de retrobament però sembla que amb qui es voldria trobar no és amb altres forces sinó a si mateix. Que parli clar i digui amb qui pactarà», ha insistit. La candidata ha assegurat que cada vot que vagi a En Comú Podem «serà per fer possible un govern d'esquerres».Davant de l'Hospital d'El Vendrell la candidata dels comuns ha qualificat de «despropòsit» que a Catalunya es pagui les tarifes més altes de l'Estat a la privada per l'afectació de la pandèmia. Albiach ha criticat durament les tarifes que es paga per pacient derivat a una UCI privada, uns preus que es van fixar per decret llei el 10 d'abril del 2020.Albiach també ha retret que es demanés una auditoria al Govern del pagament als centres privats però que encara no s'hagi fet.«Ens juguem seguir amb el desgovern de JxCat i ERC que vol seguir omplint les butxaques de la privada o amb un govern valent que té claríssim que les retallades mateix i que s'ha de desprivatitzar perquè ningú faci negoci amb la salut i la vida», ha dit.Albiach s'ha reunit amb els treballadors de l'Hospital d'El Vendrell. Segons la candidata, es tracta d'un dels centres amb «les condicions laborals més precàries» del sistema i ha criticat que els falten recursos i personal.En ser preguntada per la resolució del TSJC, que el divendres va decidir mantenir les eleccions el 14 de febrer, Albiach ha recordat que els comuns veien «de sentit comú» ajornar els comicis. Davant la decisió, ha dit que ara toca «mirar endavant» i ha explicat que veuen «adequats» els protocols dissenyats per poder votar.