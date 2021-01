Activada l'alerta per forts vents aquest cap de setmana, especialment al Camp de Tarragona

Es preveu que el vent, que a hores d'ara ja està augmentant d'intensitat a l'Anoia, la Segarra, el nord de Tarragona i el sud del prelitoral, continuï incrementant-se les primeres hores de la tarda d'aquest dissabte, mentre afluixi d'intensitat al final de la tarda.De cara a diumenge, la previsió és que el vent torni a bufar amb força en especial a cotes elevades del Pirineu i Prepirineu i a bona part de Catalunya, excepte les comarques de Girona. Al Baix Camp, el Priorat, la Conca de Barberà i l'Alt Camp, es preveu que sigui especialment destacat i que vagi disminuint cap al migdia de diumenge per tornar-se a intensificar a la tarda.Davant d'aquestes previsions, Protecció Civil demana precaució en els desplaçaments i en les activitats de lleure a l'exterior per la possible caiguda de branques, arbres i elements estructurals. Per això, es demana evitar els desplaçaments que no siguin imprescindibles. També reclama fixar bé o retirar els objectes que estiguin a balcons i terrasses i que puguin ser desplaçats per l'aire.