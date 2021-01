Renfe posa dilluns a la venda bitllets d'AVE a 15 euros durant dues setmanes

Els bitllets són per viatjar des del 23 de juny fins a l'11 de desembre

Venda de bitllets d'AVLO

Renfe posarà dilluns que ve a la venda bitllets d'AVE al preu de 15 euros durant dues setmanes, per viatjar entre el 23 de juny i l'11 de desembre en qualsevol trajecte d'Alta Velocitat.Els bitllets es posaran a la venda dilluns que ve als canals habituals (www.renfe.com http://www.renfe.com , agències de viatge presencials i virtuals, Renfe Tiquet, estacions, venda telefònica i oficines de Correus), i poden adquirir-se fins al 14 de febrer.Aquesta oferta comercial forma part de les accions que desenvoluparà Renfe al llarg de 2021 per a commemorar el 80 aniversari de la seva marca i de la creació de la Xarxa Nacional de Ferrocarrils Espanyols (R.E.N.F.E.).Paral·lelament a aquesta promoció, continua la venda de bitllets d'AVLO al preu de 5 euros, que poden adquirir-se indistintament de l'1 al 14 de febrer tant a la web de Avlo ( www.avlorenfe.com ) com a la de Renfe ( www.renfe.com ).AVLO iniciarà les circulacions comercials entre Madrid i Barcelona el pròxim 23 de juny. El servei tindrà parades a Guadalajara, Calataiud, Saragossa, Lleida, Tarragona, Girona i Figueres.Hi haurà quatre circulacions diàries per sentit entre Madrid i Barcelona, ampliables al llarg de l'any en funció de l'evolució de la demanda.