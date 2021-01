L'Ajuntament de Cambrils realitza vora 400 accions informatives en establiments sobre les restriccions

Es van realitzar 82 controls oficials amb aixecament d'acta per l'incompliment de les mesures sanitàries

Actualitzada 29/01/2021 a les 15:31

L'Ajuntament de Cambrils va realitzar un total de 396 actuacions administratives relacionades amb les diferents fases del confinament i les conseqüents restriccions durant l'any 2020. A més, es van realitzar 82 controls oficials amb aixecament d'acta per l'incompliment de les mesures sanitàries.

D'altra banda, es van respondre prop de 200 consultes d'establiments a través del correu activitats.salut.covid19@cambrils.org , gestionat transversalment per personal de Salut i Activitats, que es va posar en marxa a principis de maig per donar suport a la reobertura. A aquestes atencions cal afegir-hi les que es van fer via telèfon, missatge de whatsapp o presencialment.

En el cas de les intervencions informatives i de control, hi va haver tres moments clau. El primer va ser quan es van realitzar les actuacions per obrir la restauració després del confinament més sever. El segon grup d'intervencions són les que es van dur a terme un cop aprovat el 'Programa específic i transversal de control de les mesures sanitàries covid-19' el 5 d'agost, ja en fase de Nova Normalitat fins al 15 d'octubre, que es va restringir l'activitat al sector de l'hostaleria.

Finalment, les intervencions es van intensificar durant la primera setmana de desembre, coincidint amb el pont de la Constitució i la Inmaculada, juntament amb l'obertura progressiva de les activitats que va permetre al sector de l'hostaleria obrir de 6-21.30h i que posteriorment es va limitar a esmorzars i dinars.

A l'agost es van realitzar 132 intervencions informatives i es van aixecar 35 actes, mentre que pel pont del desembre es van realitzar 121 intervencions (50 de les quals amb acompanyament policial) i es van aixecar 6 actes. Del 15 d'octubre al 21 de novembre es van realitzar intervencions informatives en centres d'estètica i perruqueries, comerços alimentaris i establiments que realitzaven l'activitat de menjar per emportar i servei a domicili per verificar el compliment de les mesures sanitàries.

Atencions a establiments

De les prop de 200 consultes rebudes a través del correu electrònic dels Departaments de Salut i Activitats, el 42% van ser del sector de la restauració. Les altres activitats que van realitzar consultes són perruqueries, centres de bellesa, pírcing o tatuatges, botigues de roba, botigues d'alimentació, hotels o càmpings.

El volum més alt de consultes es va concentrar durant la primera fase (maig). Altres moments en què es va recollir el percentatge més alt de consultes va ser la segona fase (finals de maig i principis de juny) i l'entrada a la nova normalitat (22 de juny).

Pel que fa a la tipologia, van predominar les consultes sobre l'ampliació de terrasses amb l'objectiu d'aportar més capacitat d'acord amb les normes establertes (33%), seguides de les corresponents als requisits normatius per a l'obertura d'establiments (24%) (temps d'obertura permesos, normes de neteja i desinfecció, productes virucides permesos o ús escrit de premsa, entre d'altres) i consultes sobre canvis normatius en les mesures sanitàries(26%), que variaven en funció de la fase i fins i tot a l'entrada de la nova normalitat (nombre de persones per taula, mascareta obligatòria en establiments, prohibició de fumar o disposició d'articles compartits sobre la taula, ventilació, entre d'altres).

L'objectiu del correu activitats.salut.covid19@cambrils.orgés donar suport a la reobertura dels establiments al llarg de les diferents fases amb un assessorament personalitzat i garantir el correcte compliment de les mesures per la salut de persones treballadores i clientela.

Els establiments interessats en rebre informació actualitzada sobre la restauració poden enviar un correu electrònic amb les seves dades i s'inclouran a la base de dades.