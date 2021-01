Fins a un 84% de les residències tarragonines ja estan vacunades

Totes les residències verdes ja han rebut la primera dosi de la vacuna, segons assegura el Departament de Salut

Actualitzada 28/01/2021 a les 22:03

Un total del 84% de les residències de gent gran de la província de Tarragona estan vacunades. Així ho va assegurar el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya dimecres, en la roda de premsa en la qual va explicar com estava la situació epidemiològica a nivell català i en quina situació es trobava la comunitat a nivell de contagis i de pressió hospitalària.

«A Tarragona ens consta que totes les residències verdes s'han vacunat», va apuntar la sots-directora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, en ser preguntada per la situació a Tarragona. Cabezas va continuar argumentant que el «percentatge de residents que han rebut la primera dosi és gairebé d'un 84%», pel que fa referència a la situació al territori tarragoní.

Per altra banda, ahir es va conèixer que Catalunya rebrà la setmana vinent 5.000 dosis menys de les previstes de la vacuna de Pfizer, segons va confirmar el secretari general de Salut, Marc Ramentol. Va concretar que els van confirmar que rebran 51 safates amb vaccins, menys de les inicialment compromeses. Va afegir, però, que s'espera que arribin també unes 8.000 dosis de la de Moderna, que haurien d'haver arribat aquesta setmana. Ramentol va lamentar que la falta de vacunes està «frenant» el pla de vacunació elaborat en base als compromisos inicials. El secretari va insistir que el sistema públic de salut «està preparat» per administrar totes les vacunes, també a gran escala, i ha lamentat el factor «limitant». Fins al moment han arribat 40.000 dosis menys de les previstes.

L'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) va rebre la meitat de les vacunes previstes contra la covid-19 arran dels retards per part de les farmacèutiques. L'empresa pública que gestiona l'hospital Santa Caterina de Salt (Gironès) ha enviat una circular interna informant el personal sanitari que l'expectativa és que les entregues es normalitzin «en els propers dies o setmanes».

Mentrestant, l'IAS va fixar dos criteris per prioritzar quins professionals rebran la segona dosi de la vacuna. D'entrada, es vacunaran tots els sanitaris que treballen a les àrees on hi ha més pacients covid (com ara les UCI). A la resta del parc hospitalari, la Xarxa de Salut Mental i l'atenció primària, la vacuna s'administrarà als professionals de 50 anys o més.

I és que Catalunya ha alentit el seu procés de vacunació contra la covid-19 per l'escassetat de dosis, i a penes un total de 23.185 catalans, un 0,3% de la població, estan immunitzats contra el coronavirus en haver rebut la segona dosi, un mes després d'haver-se iniciat la inoculació. Altres 184.075 catalans, un 2,39% del cens, s'han injectat la primera dosi i hauran de rebre la segona en els pròxims dies i setmanes.