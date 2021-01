D'antiga fàbrica tèxtil a futura residència d'avis al Pla de Santa Maria

La rehabilitació de l'exterior

La museïtzació del Centre d'Interpretació del Tèxtil

Edifici històric en desús

L'orgull d'un poble

Construïda entre 1916 i 1917, l'empresa tèxtil Martí Llopart i Trenchs va ser motor econòmic, social, cultural i esportiu del poble. La seva rehabilitació integral s'ha anat portant a terme per fases. L'alcalde del Pla de Santa Maria, Mateu Montserrat, somiava enllestir aquest faraònic projecte de rehabilitació del complex industrial durant aquesta legislatura -de fet, l'actual equip de govern sempre l'ha inclòs en els seus programes electorals-, però ja dona per fet que no serà possible i que ara la prioritat és rehabilitar i consolidar unes naus antigues en mal estat de conservació, que arrosseguen anys d'humitats i goteres.La nova residència, amb capacitat per a 120 habitacions, es planteja ubicar en set naus de l'antiga fàbrica. «Mantenim la idea de fer-hi la residència d'avis, però amb els temps que vivim és complicat, i ara la nostra prioritat és rehabilitar aquest entorn que ens queda per poder ubicar-hi aquest equipament en un futur», afirma Montserrat. En una primera fase se sanejarà i es consolidarà l'estructura existent i a partir d'aquí es valorarà el cost de la remodelació. «Cal refer moltes parets i s'hauran de retirar algunes teulades ja que hi ha cavalls de fusta que estan en molt mal estat de conservació per les humitats», explica l'alcalde.Aquest àmbit més malmès correspon als primers magatzems que es van aixecar a la fàbrica.L'Ajuntament ja pensa en com encarar aquesta nova etapa just quan n'acaba de tancar una altra. Una part de les naus ja s'ha restaurat i acull una zona de museus -el Centre d'Interpretació del Tèxtil i Museu Agrícola-, un gran espai firal que s'utilitza per a la Fira del Vent i es lloga per a actes privats, i el magatzem de la Brigada Municipal. Els darrers treballs s'han centrat en rehabilitar les façanes exteriors, una rehabilitació que ha format part del projecte Feder 'Alt Camp: història i patrimoni. Les arrels d'una terra'.Dins del mateix projecte Feder, el Consell Comarcal està preparant la licitació de la museïtzació del Centre d'Interpretació del Tèxtil del Pla, on ja hi ha instal·lats i en funcionament telers que tenen més de 100 anys. Es preveu que els treballs es duguin a terme aquest any i el centre podria estar enllestit a l'estiu o a principi de la tardor. La casa de l'amo i el director, que encara es conserva, acull l'Associació de la Gent Gran. La seva façana també està previst de restaurar-la.El pressupost municipal per enguany contempla aquesta intervenció com una de les principals inversions i per dur-la a terme es compta amb una subvenció del Pla d'Acció Municipal de la Diputació de Tarragona. Al llarg dels anys s'hi han anat desenvolupant projectes i l'antiga fàbrica, que conserva la fisonomia original i la xemeneia en molt bon estat de conservació, ha anat acollint entitats locals, serveis i equipaments a mesura que s'ha anat rehabilitant.El Col·lectiu de Dones ocupa l'antic bloc d'oficines, la casa del director és la llar de la Gent Gran, i els Diables també hi tenen local. A l'antiga fusteria ara hi ha emplaçat el Local de Joves del poble. Dins l'extens recinte -el mur de llinda original encerclava 60.000 m2-, l'espai que ocupen una bassa i una pineda es van transformar en un parc públic -amb un restaurant, una zona de jocs infantils i una àrea de gimnàstica de manteniment per a la gent gran.L'edifici de la fàbrica, de 8.900 m2, el conformen quatre naus grans, amb teulada a doble vessant, i dotze naus més, amb teulada de dent de serra. Al voltant, la fàbrica hi tenia tot un complex d'edificis annexos, una part dels quals van ser enderrocats. L'empresa tèxtil, on hi van arribar a treballar 380 empleats, va tancar definitivament l'any 1998. L'Ajuntament la va adquirir el 2001 per import d'entre 80 i 90 milions de les antigues pessetes. «És l'orgull del nostre municipi i la gent del poble que hi havia treballat durant anys podran recordar-ho amb una estructura que estarà tota recuperada, tal com era, i confio que aquesta legislatura podrem tenir entre el 80% i el 90% de la fàbrica recuperada», conclou l'alcalde.