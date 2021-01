Comença la campanya electoral més atípica marcada pel coronavirus

El toc de queda va impedir, com és tradicional, que els partits polítics s'agrupessin per fer l'enganxada de cartells i molts van optar per la virtualitat

Actualitzada 29/01/2021 a les 08:20

Ahir va arrencar la campanya de les eleccions del 14-F en un marc completament atípic per culpa de la pandèmia de la covid-19 que, de moment, no ha impedit que se celebrin les eleccions en la data establerta. Les restriccions sanitàries per impedir la propagació del virus van impedir que els partits polítics s'agrupessin en un mateix indret de la ciutat per a fer la tradicional enganxada de cartells que dona inici a la campanya electoral, ja que aquest s'acostuma a fer a la nit, però el toc de queda va obligar a canviar els plans dels partits.

Així doncs, aquesta restricció de la mobilitat nocturna va fer que els grups avancessin la presentació del cartell i es distribuís al llarg de la tarda en format presencial però també en virtual. De fet, en la primera modalitat a la ciutat de Tarragona ho van fer el PDeCAT, JxCat, la CUP, el PP i el PNC, mentre que el PSC, En Comú Podem i Ciutadans van apostar pel format virtual. Per la seva banda, ERC va fer l'acte d'inici de campanya a Reus, encara que la número 1 de la demarcació, Raquel Sans, no va ser-hi present, ja que va presentar-se a Mataró amb la resta de candidats d'ERC del territori. La jornada la va iniciar el PDeCAT que va anar de ruta pel territori. A les 16 h. el cap de llista per Tarragona, Marc Arza, va començar pel Vendrell i, posteriorment, es va desplaçar a Tarragona i va acabar la jornada a Reus. El candidat del PDeCAT considerava ahir que «la Generalitat no funciona perquè la política catalana ha passat del centre als extrems», i assegurava que lluitarà perquè «la Generalitat torni a ser el motor del país que havia estat». Una expressió que també va utilitzar Rubén Viñuales, número dos del PSC a Tarragona, en l'acte que van oferir ahir a través del seu canal de YouTube. Rosa Maria Ibarra, que encapçala la llista dels socialistes, exclamava que «ja n'hi ha prou» i que «el canvi és possible». «Catalunya fa 10 anys que està paralitzada per aquells que van aixecar la bandera de la corrupció i les retallades, que van preferir la confrontació per davant de la cooperació», deia ahir Ibarra.

Abans que tingués lloc la trobada virtual del PSC, En Comú Podem va convocar els ciutadans a través del seu compte d'Instagram on van fer un directe des de l'exterior de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. Jordi Jordan, cap de llista d'En Comú a Tarragona, detallava que «la principal preocupació que tenim és la salut, el treball i la vida mateixa», i afegia que «la pandèmia ha agreujat els problemes que ja patia la nostra societat, com la precarietat, la bretxa digital i el deficient model de residències de la gent gran», entre altres. També reivindicava un canvi, «com el que ja hem fet possible a Espanya» per apostar per l'equitat, l'ecologia i l'esperança.

Als voltants de les set de la tarda es van concentrar els actes de JxCat, Cs, la CUP i el PP. Pel que fa al partit liderat per Albert Batet, JxCat, van aprofitar per inaugurar la nova seu del partit a Tarragona. Batet va afirmar que «si creiem que l'1-0 va valer la pena, aquest 14-F s'ha d'anar a votar Junts, per aconseguir el 50% del vot independentista, per garantir el futur de Catalunya», i va recordar que «som el partit que té com a programa electoral l'1-O».

Per la seva banda, la CUP va basar el seu discurs en retornar la veu de les comarques tarragonines al Parlament. «Sembla que les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona siguem l'abocador dels Països Catalans i el Baix Penedès és la comarca amb més atur de tot Catalunya», deia Laia Estrada, cap de llista de les cupaires per Tarragona, qui va afegir que la CUP és «qui podem impugnar el model de desallorrismo franquista que tenim al nostre territori i impulsar un canvi de desenvolupament econòmic que garanteixi un futur digne».

«Contra l'ocupació il·legal»

Matías Alonso, número 1 de Ciutadans per Tarragona, va encetar la campanya ahir afirmant que «estem davant d'unes eleccions que, per voluntat i interès d'un dels candidats i per la ineptitud manifesta de l'actual Govern de la Generalitat, se celebraran el 14 de febrer, enmig d'una crisi sanitària que està lluny de ser controlada», al mateix torn que assegurava que «tenim un projecte clar per a Catalunya i el millor equip per governar per a tots els catalans». Alonso va apostar per «recuperar la sanitat prioritzant la inversió sanitària per pal·liar els estralls causats en el sistema sanitari per la pandèmia», per «una agenda que prioritzi la sanitat, la dependència i les polítiques socials, davant del malbaratament separatista».

Pel que fa al PP, que va fer un acte presencial a Tarragona on la cap de llista, Imma Rodríguez va assenyalar que «volem sumar i recuperar la convivència des del constitucionalisme per construir una Catalunya millor», i va catalogar Salvador Illa com el «pitjor ministre de Sanitat d'Europa».

Finalment, ERC va apostar per reunir tots els caps de llista a Mataró i, per tant, a diferència de la resta de partits, Raquel Sans, cap de llista d'ERC a la demarcació, no va obrir la campanya electoral al territori. Si ho van fer els seus companys de llista, que es van presentar a la plaça del Mercadal de Reus on van mostrar el cartell de campanya.