CGT Ensenyament demana el tancament preventiu de l'Institut Mar de la Frau de Cambrils

Asseguren que el nombre de contagis per covid ha crescut exponencialment i el centre es insegur

Actualitzada 29/01/2021 a les 13:51

La CGT Ensenyament al Camp de Tarragona ha demanat a la conselleria d'Educació el tancament preventiu de l'Institut Mar de la Frau de Cambrils per l'augment de casos covid.Segons explica el sindicat, el passat dilluns 18 de gener es va fer un cribratge al professorat i la resta de personal de l'escola mitjançant el test automostra, a partir del qual es van detectar dos positius. A partir d'aquell moment «l'augment de casos ha estat exponencial i ja hi ha 5 grups confinats, 16 casos positius entre l'alumnat i 6 entre docents i PAS, a més, n'hi ha dos amb símptomes i estan pendents dels resultats».En un comunicat asseguren que fins ara l'administració ha intentat assegurar que als centres no hi ha transmissió, però «es dóna la circumstància que 5 alumnes positius es concentren en un mateix grup d'ESO, i n'hi ha 3 que conviuen en un altre grup del mateix nivell».Davant aquest situació el Departament ha cobert les substitucions del professorat afectat però CGT Ensenyament creu que «la situació del centre en aquests moments és constatablement insegura».Per aquest motiu demanen al Departament que s'aturi l'activitat lectiva presencial amb la finalitat de prevenir més contagis i es faci un cribatge de PCR per assegurar que la incorporació al centre es fa en condicions de seguretat. La secció sindical també demana EPIs per a tot el personal educatiu.En cas que el Departament no apliqui cap mesura per vetllar per la seguretat d'alumnat i personal, la CGT Ensenyament entrarà una denúncia a Inspecció de Treball.