Torredembarra aprovarà el projecte per cobrir la piscina el 29 de gener

Actualitzada 28/01/2021 a les 08:17

L'Ajuntament de Torredembarra aprovarà al pròxim ple del 28 de gener el projecte bàsic i d'execució de la reforma i cobriment de la piscina municipal. L'alcalde, Eduard Rovira, i el regidor d'Esport, Raúl Garcia, van presentar ahir el projecte, que ha estat redactat per NAM Arquitectura i que compta amb un pressupost d'1.648.440,03 euros (IVA inclòs).

La tramitació del projecte avançarà segons la disponibilitat de finançament de què es disposi. Segons el govern local, es durà a terme a través d'un crèdit que es podrà sol·licitar en el moment que quedi aprovat el pressupost de 2021. El termini d'execució d'obres és de nou mesos.

L'alcalde, Eduard Rovira, va recordar ahir els diferents entrebancs pels quals ha passat la piscina municipal els darrers anys. Les obres la nova piscina municipal de Torredembarra van finalitzar el març de 2011, però no va arribar a obrir fins a l'agost de 2016, quan el nou equip de govern va resoldre les mancances que es va trobar i va decidir posar a punt les instal·lacions.

El setembre de 2018 es va treure a licitació la redacció del projecte per poder cobrir la piscina i així utilitzar-la tot l'any. El projecte que es porta al plenari no contempla la proposta inicial que preveia altres serveis com un gimnàs o zona d'aigües (jacuzzi). El govern local considera que aquests serveis no són econòmicament assumibles. Per la seva banda, el regidor d'Esport, Raúl García, va destacar ahir la importància de comptar amb una piscina coberta i climatitzada tot l'any. Actualment, la nova piscina només es pot utilitzar a l'estiu i la resta d'anys es fan activitats a la piscina vella, coberta amb un envelat i amb prestacions molt limitades.

El projecte contempla, a més de cobrir el vas i climatitzar la piscina, la reforma de la part d'accés del volum existent (vestíbul, recepció) i la creació d'un claustre exterior que unirà els dos volums de construcció.

Segons el consistori torrenc, després de contemplar diverses opcions, s'ha decidit que la piscina es mantindrà amb un únic vas amb una zona poc profunda per a fer activitats de fitness i aiguagim. D'aquesta manera, el vas conservarà el perímetre existent, però es modificaran els pendents actuals per tal d'aconseguir una altura mínima d'1,20 m i una altura màxima de 2,20 metres.

Es tancarà el porxo exterior per crear dos nous espais: dos vestuaris de grup. Els vestidors individuals es mantindran. Al final dels vestuaris s'hi ubicarà la infermeria, el magatzem de la piscina, uns lavabos auxiliars per al públic, la sala de calderes, els vestidors tècnics-àrbitre i el passadís de servei.