Salou demana a Adif que obri l'estació provisional de PortAventura

Els mòduls per oferir serveis als viatgers es va començar a instal·lar el gener de l'any passat però continua tancat

Actualitzada 28/01/2021 a les 11:00

Instal·lats, però tancats. Així és com es troben els mòduls que han d'acollir els serveis als viatgers de l'estació de Salou-PortAventura, tot i que els treballs van començar el gener de l'any passat. L'Ajuntament de Salou ha requerit a Adif l'obertura d'aquesta estació provisional.

La petició del govern de Salou a Adif es va fer pública ahir en el decurs del ple –que es va celebrar de forma telemàtica– com a resposta al requeriment del grup municipal del PP.

L'alcalde de Salou, Pere Granados, explicava que «hem requerit la seva posada en marxa, sobretot perquè ja s'han iniciat els tràmits per l'expropiació de terrenys per a la construcció de la nova estació». «Si no l'obren ja, podríem veure abans l'estació nova que la provisional», ironitzava el batlle.

Els treballs per construir la nova estació –que, en realitat són mòduls prefabricats– van començar a finals de gener de l'any passat. L'actuació ocupa una superfície de 725 metres quadrats, 168 dels quals són per als mòduls prefabricats, 250 m2 pels accessos, rampes i escales i 307 m2 per a l'adequació de la part exterior.

Mentrestant, les obres de construcció de la nova zona d'aparcament regulat del carrer Joan Fuster que dut a terme l'Ajuntament de Salou estan pràcticament enllestides. Les places d'aparcament s'han habilitat en el tram comprés entre la rotonda de l'avinguda dels Països Catalans i la C-31b i tindrà cabuda per a un total de 224 vehicles. Vuit places seran per a persones amb mobilitat reduïda.



S'aproven les subvencións a Eluzai i Càritas

El ple municipal de l'Ajuntament de Salou va aprovar ahir per unanimitat de tots els grups dos punts urgents relatius als convenis de col·laboració entre l'Ajuntament de Salou i les associacions d'Assistència Social Eluzai i Càritas Interparroquial de Salou, per a la concessió directa de la subvenció d'acció social per a entitats i una addenda a dit conveni per a la implementació de mesures extraordinàries, en relació a l'impacte social de la pandèmia per la covid-19.