Afirma que així es podrà esmenar perquè «el deute d'ACS el pagui ACS»

Actualitzada 28/01/2021 a les 23:35

El grup ciutadà Cas Castor, impulsat per les entitats ODG, Xnet i IDHC, ha celebrat que el retorn de la indemnització als bancs per la plataforma submarina d'emmagatzemament de gas es tramiti com a projecte de llei, una fórmula que permetrà «esmenar-lo» i «no haver de pagar dues vegades pel projecte». Segons el grup, «gràcies a l'acció d'incidència» feta per la ciutadania, s'ha aconseguit que el Reial Decret Llei que permet l'endeutament de l'Estat es tramiti com a Projecte de Llei amb caràcter d'urgència. Això «permetrà esmenar aquesta vergonya: no es pot posar en el mateix sac el rescat a les persones que han sofert els impactes econòmics generats per la covid-19 amb la inversió fallida de Florentino Pérez».