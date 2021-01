L'orgue de Valls supera la barrera dels 500 padrins a pocs dies de la seva estrena

Els treballs de recuperació han durat més de cinc anys

Actualitzada 28/01/2021 a les 11:14

L'orgue de Valls situat a l'arxiprestal de Sant Joan ja supera amb escreix els 500 padrins a només tres dies per la seva estrena. Dels 500 padrins dels tubs: 443 són particulars, hi ha 37 entitats, 36 empreses i 6 anònims. Les aportacions econòmiques seguiran encara obertes durant aquests darrers dies d'estrena de l'instrument.L'instrument té una alçada de 14.66 metres per 4,92 m d'amplada i té un pes aproximat de 13,3 tones. Actualment compta amb 1.286 tubs, tot i que està preparat per arribar a tenir-ne 2.504. L'orgue disposa de tres teclats i pedaler. Els treballs de recuperació han durat més de cinc anys i s'espera que s'estreni en tres dies.La Comissió ciutadana ha agraït la suma d'esforços feta per tothom qui ha volgut participar del projecte, així com tots els suports rebuts. Els actes inaugurals arranquen aquest cap de setmana amb la benedicció i estrena del nou instrument, que participarà del conjunt d'actes amb motiu de la festivitat de la Mare de Déu de la Candela.