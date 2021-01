El ritme de vacunació al Camp de Tarragona i l'Ebre continua sent molt baix

Han disminuït els ingressats i hi ha menys pacients a les UCI dels hospitals de la demarcació

Actualitzada 28/01/2021 a les 12:00

Situació a Catalunya

Tres noves defuncions per coronavirus al Camp de Tarragona han elevat la xifra acumulada des de l'inici de la pandèmia a 899. Segons l'últim informe del Departament de Salut, a les Terres de l'Ebre la xifra es manté en 144 èxitus.El risc de rebrot ha sofert un petita davallada a les dues regions sanitàries. Al Camp de Tarragona se situa en 625, onze punts menys respecte el balanç anterior. A l'Ebre es troba en 859, dos punts més baix.Els pacients a les UCI han disminuït a 64 al Camp de Tarragona (-2), mentre que a les Terres de l'Ebre n'hi ha 19 (-1). El nombre d'ingressats ha baixat a 278 als hospitals tarragonins (-16) i als ebrencs a 62 (-6).El nombre de casos confirmats per proves PCR i test d'antígens al Camp de Tarragona és ara de 32.345 (+205) mentre que en el cas de la regió sanitària de les Terres de l'Ebre, la quantitat total és de 8.965 positius confirmats (+84).Pel que fa al ritme de vacunació a la demarcació de Tarragona, aquest continua sent baix, A la regió del Camp de Tarragona els vacunats de primera dosi són 15.625 (233 durant la jornada d'ahir) i els de segona 1.314 (+161). En el cas de les Terres de l'Ebre les xifres són de 4.511 (sis persones durant el dia d'ahir) i 532 (+183), respectivament.La velocitat de propagació de la covid, l'Rt, segueix 0,95, segons el darrer balanç del Departament de Salut. El risc de rebrot també segueix a 590 com fa 24 hores. En paral·lel, la incidència a 14 dies baixa i passa de 655,02 a 648,31. D'altra banda, s'han declarat 3.598 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 458.572. El 6,77% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 10 noves morts al sistema informàtic i el total és de 18.935. Hi ha 2.904 pacients ingressats amb covid-19 als hospitals catalans, 117 menys, i 706 a l'UCI, un més. Els vacunats amb la primera dosi són 184.075 (+1.642) i 23.185 amb la segona (+4.914).