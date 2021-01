Cs Cambrils reclama l'elaboració d'un pla per reduir la contaminació lumínica del municipi

La formació taronja també demana mesures per reduir l'increment del preu de la llum

Actualitzada 28/01/2021 a les 13:18

El Grup Municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Cambrils ha reclamat l'elaboració d'un pla per reduir la contaminació lumínica del municipi. La formació presentarà una moció al ple de demà demanant accions com «orientar els fanals sempre cap a terra, revisar la programació de l'enllumenat públic per reduir la intensitat de la llum en determinades zones i durant la matinada o estudiar si la il·luminació pot enlluernar els vianants o conductors».A més, el text aposta també per crear d'ajudes econòmiques per aquelles comunitats o empreses que modifiquin el seu enllumenat.La regidora de Cs Patricia de Miguel ha explicat que «amb l'adopció de mesures concretes, es produiria un estalvi energètic i també econòmic per al consistori, i una millora en la qualitat de vida dels ciutadans».D'altra banda, la formació taronja ha presentat una altra moció en què es reclama que s'impulsin mesures que permetin reduir l'elevat increment del preu de l'electricitat. El text reclama que l'Ajuntament insti «el govern d'Espanya a impulsar un Pla de Garantia de Subministraments bàsics, amb mesures com ajudes directes a famílies vulnerables per poder pagar les factures de la llum o acords amb les subministradores per garantir que sempre hi hagi un avís abans de tallar l'electricitat».