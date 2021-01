Cambrils reubica les meses de quatre col·legis electorals per garantir la seguretat sanitària

Els centres de votació Institut Cambrils, Galereta, Creu Roja i part de Guillem Fortuny s'han substituït pel Palau d'Esports i l'Institut Mar de la Frau­­

Actualitzada 28/01/2021 a les 15:53

L'Ajuntament de Cambrils ha modificat alguns col·legis electorals respecte als darrers comicis per garantir la seguretat sanitària en les properes eleccions al Parlament de Catalunya previstes pel 14 de febrer. En total a Cambrils hi haurà 38 meses distribuïdes en 10 col·legis electorals, on podran votar els 21.861 electors censats.

El consistori ha apostat per mantenir el màxim nombre de centres de votació, sempre que ha estat possible, per mantenir les mesures de seguretat, redistribuint les meses en diferents espais dels mateixos locals. D'aquesta manera, només s'han hagut de substituir tres col·legis electorals i part d'un altre, buscant espais amplis i ventilats, que permetin complir les distàncies de seguretat i diferenciar els circuits d'entrada i sortida.

Els tres col·legis electorals que s'han descartat són l'Institut Cambrils, la Galereta i la Creu Roja, que se substituiran pel Pavelló Municipal 1 (5 meses) i el Pavelló Municipal 2 (4 meses). D'altra banda, 3 de les 9 meses de l'Escola Guillem Fortuny es traslladaran a l'Institut Mar de la Frau. A més, en alguns col·legis les meses s'han redistribuït entre diferents espais per ampliar distàncies.

Canvis de col·legis electorals

Les persones que fins ara votaven a l'Institut Cambrils i la Galereta s'hauran de desplaçar al Pavelló Municipal 1 (el més antic, accés per la plaça de l'Ajuntament, 1) i les que votaven al local de la Creu Roja del carrer Colom hauran d'anar al Pavelló 2 (el més nou, accés per la Via Augusta, 2, davant del Molí de les Tres Eres).

Pel que fa a l'escola Guillem Fortuny, les persones que viuen per damunt del Vial del Cavet (en direcció a muntanya) seguiran votant en aquest col·legi electoral i les que viuen per sota del Vial del Cavet (en direcció mar) hauran de votar a l'Institut Mar de la Frau.Les consultes sobre el cens electoral es poden adreçar a la Secretaria de l'Ajuntament de Cambrils o a l'Oficina del Cens Electoral de l'INE. Durant el mateix dia de les eleccions, s'obrirà una oficina electoral a la planta baixa de l'Ajuntament que oferirà atenció presencial i telefònica per dubtes i incidències.