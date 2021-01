Una ordenança regula l'ús públic de la Vall del riu Glorieta a Alcover

El contingut de l'ordenança

Fonts municipals destaquen que la bellesa d'aquest indret atrau molts visitants, de forma que, en determinants moments, el grau de massificació és força alt i passa a ser un greu problema, tant d'impacte sobre el medi natural, com per a la mateixa seguretat de les persones, ja que és una zona amb alt risc d'incendi forestal.Arran de la creació de la comissió de la vall integrada per tots els partits polítics representats al plenari municipal, el passat estiu l'Ajuntament va realitzar un seguit d'accions puntuals per incrementar les restriccions d'accés a vehicles i persones a peu i el tancament de la zona d'estacionament del Mas de Forès, entre les més destacades.Tenint en compte l'efectivitat de les mesures aplicades i incidint en la necessitat de continuar apostant per la preservació d'aquest paratge natural, el consistori ha aprovat, en l'últim ple del passat divendres dia 22 de gener de 2021, i per unanimitat, aquesta nova ordenança que regula l'ús públic de la Vall del riu Glorieta i que esdevé un pas més en la necessitat de preservar aquest espai natural de gran valor que està exposat a les conseqüències derivades de la massificació i l'incivisme d'aquells que no el respecten.L'ordenança detalla un seguit de drets i deures que els visitants han de complir atenent a la senyalística, així com les advertències que puguin rebre per part dels agents del cos de vigilància municipal o d'altres cossos de seguretat autoritzats.Entre d'altres destaquen adoptar una actitud respectuosa amb l'entorn -no llençar deixalles, no fer foc...-, es permet l'accés de vianants pels camins o senders existents i es prohibeix la circulació d'autobusos i vehicles d'alt tonatge, també es prohibirà l'accés amb vehicles motoritzats a la carretera del Remei els dies d'alta massificació o risc elevat d'incendi. Queda prohibit l'estacionament en tot el camí i només es pot aparcar en les àrees habilitades.Els animals domèstics s'han de portar sempre lligats. Queda prohibida l'acampada i la pràctica esportiva de descens de barrancs i engorjats. Per motius de protecció, també es podrà restringir el bany en determinats trams. L'incompliment d'algun dels punts d'aquesta ordenança comportarà sancions que poden oscil·lar dels 750 als 3.000 euros.