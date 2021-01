La Diputació de Tarragona programa sessions tècniques per lluitar contra la vespa asiàtica

Actualitzada 27/01/2021 a les 12:48

Amb l'objectiu de difondre sistemes de control i lluita contra la vespa asiàtica, la Diputació de Tarragona iniciarà, el pròxim 29 de gener, una sèrie de sessions informatives virtuals per als municipis de la demarcació. Aquestes sessions s'adrecen a tècnics i càrrecs electes dels ens locals i a membres d'entitats que puguin estar relacionades amb aquesta problemàtica, com ara agrupacions de defensa forestal, associacions de bombers voluntaris, centres excursionistes, caçadors o apicultors. La primera sessió s'ha programat per al 29 de gener i s'adreçarà a les poblacions de la comarca de l'Alt Camp. Les següents es preveuen dur a terme el 5 febrer, a la Conca de Barberà; el 12 febrer, al Baix Penedès, i el 19 de febrer, al Tarragonès.