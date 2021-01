L'històric edifici de Ca Padró de Valls es reconvertirà en un equipament municipal

Actualitzada 27/01/2021 a les 12:27

L'emblemàtic edifici de Ca Padró de Valls es reconvertirà en un equipament municipal. El Jurat d'Expropiació de Catalunya ha fixat el preu just d'expropiació per tal que l'Ajuntament de Valls procedeixi a l'adquisició de l'històric edifici per un import de 105.494 euros. L'immoble, situat al nucli antic, a mig carrer de la Cort, es convertirà en un nou equipament públic, tal i com preveu el Pla de Millora Urbana del Barri Antic. L'Ajuntament estudiarà de manera prioritària ubicar-hi l'Escola Municipal de Música Robert Gerhard que necessita ampliar els seus espais. L'emblemàtic edifici, catalogat com a Bé Cultural d'Interès Local, serà sotmès a una rehabilitació per part del consistori un cop es formalitzi l'adquisició per expropiació.