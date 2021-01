L'ACA adequa tres lleres afectades pel Gloria al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre

Actualitzada 27/01/2021 a les 10:29

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha enllestit tres actuacions d'adequació de lleres al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre arran dels danys provocats fa un any pel temporal Gloria. A Benissanet (Ribera d'Ebre) s'han invertit 174.000 euros en reparar una esllavissada i protegir el peu del talús amb escullera al riu Ebre, la qual cosa permet minimitzar el risc d'inundacions. Al barranc de Matamoros de Roquetes (Baix Ebre) s'ha estabilitzat la llera amb malles transversals i els talussos amb escollera, i s'hi ha retirat sediments, en una actuació que ha costat 197.400 euros. Finalment, l'ACA ha invertit 47.000 euros en desbrossar i retirar canya acumulada a la riera de Riudecols, on també s'ha redistribuït la grava que hi havia acumulada.