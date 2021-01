El Consorci d'Aigües de Tarragona redueix un 13,6% el consum d'aigua el 2020

El president del CAT, Xavier Royo, ha destacat el trencament de la canonada principal a l'Ampolla de principis del 2020 com un dels fets més destacats de l'any. La incidència va fer que el consorci fes durant els mesos següents un estudi per saber l'estat de més de 12.500 tubs. Únicament 33 van presentar patologies i cinc ja han estat substituïts. Dels 28 restants, dos se substituiran enguany i la resta encara tenen anys de vida útil, segons ha precisat el director gerent, Josep Xavier Pujol. A banda, un dels projectes més ambiciosos per enguany i el 2022 és la implementació de fibra òptica a la canonada per monitoritzar-ne en continu l'estat estructural.Durant l'any passat també es van iniciar projectes relacionats amb l'augment de la capacitat de regulació i garantia, com ara el dipòsit regulador de Coto del Rei (El Vendrell). En l'àmbit de la millora de la qualitat de l'aigua s'ha iniciat el projecte de reducció del risc microbiològic a l'ETAP de l'Ampolla, per un import d'uns 4,5 MEUR. Abans d'acabar el 2023 també està previst que estigui en marxa un nou dipòsit d'aigua crua a l'ETAP de l'Ampolla, així com un dipòsit regulador a Cunit (Baix Penedès) i un altre a Vila-seca (Tarragonès).Finalment, el CAT ha celebrat que dues sentències del TSJC li han donat la raó en relació al subjecte passiu del cànon de l'aigua, pel qual el jutjat ha obligat l'ACA a retornar aquest tribut del període 2012-2015, per un valor de 3,56 MEUR.