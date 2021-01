Cinc noves morts a la demarcació de Tarragona mentre continua l'augment del risc de rebrot

La pressió assistencial als hospitals segueix creixent

Situació a Catalunya

El Departament de Salut ha registrat cinc noves defuncions per coronavirus a la demarcació de Tarragona. Al Camp de Tarragona la xifra total des de l'inici de la pandèmia es troba en 896, tres més respecte la jornada anterior. A les Terres de l'Ebre hi ha hagut un total de 144 èxitus.Pel que fa al risc de rebrot, aquest ha tornat a créixer tot i que ho ha fet de manera tímida. Al Camp de Tarragona se situa en 636, dotze punts més respecte la jornada anterior. A l'Ebre ha pujat catorze punts i es troba en 857.Els pacients a les UCI han disminuït a 66 al Camp de Tarragona (-1), mentre que a les Terres de l'Ebre han pujat a 20 (+4). El nombre d'ingressats ha pujat a 294 als hospitals tarragonins (+4) i es manté en 68 als ebrencs.El nombre de casos confirmats per proves PCR i test d'antígens al Camp de Tarragona és ara de 32.140 (+286) mentre que en el cas de la regió sanitària de les Terres de l'Ebre, la quantitat total és de 8.881 positius confirmats (+129).Pel que fa a la vacunació, a la regió del Camp de Tarragona els vacunats de primera dosi són 15.392 i els de segona 1.153. En el cas de les Terres de l'Ebre les xifres són de 4.505 i 349, respectivament.La velocitat de propagació de la covid, l'Rt, puja a 0,95, una centèsima més en les últimes 24 hores, segons el darrer balanç del Departament de Salut. El risc de rebrot també augmenta, ho fa 1 punt i se situa en 590. En paral·lel, la incidència a 14 dies baixa i passa de 655,46 a 652,02. D'altra banda, s'han declarat 3.333 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 454.974. El 6,82% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 88 noves morts al sistema informàtic i el total és de 18.925. Hi ha 3.021 pacients ingressats amb covid-19 als hospitals catalans, 12 més, i 705 a l'UCI, 14 més. Els vacunats amb la primera dosi són 182.433 (+1.971) i 18.271 amb la segona (+8.849).