Bolca un camió cisterna carregat d'estirè en una rotonda del polígon de Constantí

Els Bombers han contingut una petita fuita a la vàlvula de sobrepressió

Actualitzada 27/01/2021 a les 08:14

Sis dotacions de Bombers de la Generalitat han treballat a primera hora del matí en un camió cisterna bolcat al polígon de Constantí. Els fets han passat en una rotonda de l'avinguda de les Puntes, on el vehicle pesant ha bolcat lateralment. El conductor ha pogut sortir pel seu propi peu i es troba il·lès. Protecció Civil ha activat la prealerta del Transcat.Com a conseqüència, s'ha produït una petit fuita a la vàlvula de sobrepressió. Aquesta ha estat controlada pels Bombers i no ha suposat cap perill per a la població. El vehicle transportava estirè.L'estirè és un compost orgànic derivat del benzè i que s'utilitza com a precursor en la fabricació de productes tan diversos com cautxú, plàstics, material aïllant, canonades, parts d'automòbils, envasos d'aliments i revestiment de catifes.