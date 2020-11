Tarragona i Reus encenen els llums de Nadal

La pandèmia ha obligat a modificar les fórmules tradicionals de l'encesa de l'enllumenat nadalenc

27/11/2020 a les 21:14

Encesa dels llums de Nadal a Reus

Les dues grans capitals tarragonines ja tenen encesos els llums de Nadal. Les dues ciutats, Tarragona i Reus, han coincidit en el dia per la posada en marxa de la il·luminació especial de la celebració nadalenca.A Tarragona s'ha optat per a fer un acte simbòlic emès per TAC12. Una petita història introduïa els nens en la necessitat de posar llum a Nadal i per a fer-ho s'ha comptat amb la participació de tres infants. Aquests van ser escollits a través d'una acció promocional a l'Instagram municipal.D'aquesta manera han participat en l'acte una noia representants dels barris de Ponent, una nena de la zona de Llevant, i un petit que, acompanyat de la seva mare, ha representat a Tarragona ciutat.Finalment, la regidora de Comerç, María José López García i l'alcalde de la ciutat, Pau Ricomà, han convidat els espectadors a gaudir de les festes i lluitar per superar la complexa situació per la qual es travessa a causa de la pandèmia. Amb un comandament, l'alcalde ha formalitzat l'encesa de l'enllumenat a Tarragona.L'Alcalde de Reus, Carles Pellicer; la Vicealcaldessa, Noemí Llauradó, i la regidora de Promoció de Ciutat, Montserrat Caelles, han apretat el botó que, simbòlicament, ha encès l'arbre de Nadal de la plaça del Mercadal i simultàniament tota la il·luminació de Nadal que guarneix carrers, places i barris de la ciutat.L'acte d'encesa de llums, que ha donat inici també a la campanya Reus és Nadal 2020, ha estat retransmès online per Canal Reus TV i per les xarxes socials de l'Ajuntament.