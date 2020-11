La 46ena edició de la Festa del Calamar arriba a les cases de Salou amb una exquisida recepta d'aquest saborós molusc

Actualitzada 28/11/2020 a les 11:41

L’àrea de Serveis Culturals de l’Ajuntament de Salou celebra, aquesta darrera setmana del mes de novembre, la 46ena edició de la Festa del Calamar, d’una forma adaptada a les circumstàncies actuals. En aquest sentit, la festivitat arriba a les cases del municipi, a través d’una recepta exquisida, en la què el calamar és el protagonista del plat.

Mitjançant la difusió d’un vídeo, el xef salouenc Edu Cuesta explica a la ciutadania com elaborar, pas a pas, «Calamar i pop amb dues textures, amb romesco d’avellana i tinta», acompanyat, també, amb ceba morada adobada. Cal dir que es tracta d’una recepta preparada amb productes de proximitat.

L’alcalde de Salou, Pere Granados, ha assenyalat que «a través d’aquesta recepta deliciosa, podem gaudir de l’excel·lent producte gastronòmic del què disposem a Salou, com és el calamar, un molusc que cada any és protagonista en aquestes dates i que és un homenatge a les nostres arrels marineres».

Per la seva banda, el regidor de l’àrea de Serveis Culturals, Xavier Montalà, ha explicat que «malgrat la situació actual de pandèmia, la nostra voluntat és seguir celebrant la festivitat, d’una forma adaptada, per tal que tothom pugui participar de l’activitat, des de casa».

Per preparar la recepta del vídeo, es necessitaran els següents ingredients: 300 grams de calamar del Mediterrani; 1 pota de pop cuit; 1 ceba morada; vinagre de poma; i sucre blanc. D’altra banda, per a l’elaboració del romesco, caldran 10 grams d’avellanes de Reus; 2 nyores; 2 tomàquets madurs; 125 mil·lilitres d’oli d’oliva; 3 grans d’all; vinagre; i tinta de calamar.

El film sencer amb la preparació de la recepta es pot visualitzar al web www.salou.cat, al perfil de YouTube de l’Ajuntament, i a les xarxes socials de l'Ajuntament de Salou, i al Facebook i Instagram, de Salou Cultura i Festes: a Facebook, @SalouCulturaiFestes; i a Instagram, @saloucultura

La Festa del Calamar de Salou

Cal recordar que, cada any, el calamar es converteix en protagonista del certamen lúdic i festiu més emblemàtic del municipi de Salou amb la Festa del Calamar, una celebració que recorda el passat pesquer i mariner de la ciutat. S'organitza un sopar i s'atorguen premis als guanyadors i guardadores del concurs de pesca d'aquest molusc.

Malgrat que enguany les circumstàncies actuals no ho permeten, els moments més singulars de la festa solen ser el llançament del tradicional coet per avisar les embarcacions de l’inici i fi del temps de pesca; la salutació de l'alcalde i de les autoritats als participants; el pesatge de les captures, on la bàscula dona el veredicte de les jornades; la pissarra on s’anoten les puntuacions, cada dia; i les embarcacions, cadascuna amb el seu nom, la seva identitat i la seva història.