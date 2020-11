Crema una estació subtransformadora d'electricitat al carrer Brusel·les de Salou

L'incendi s'ha produït de matinada i el SEM ha atès tres veïns per crisis nervioses

Actualitzada 28/11/2020 a les 12:48

Un incendi a una estació subtransformadora d'electricitat situada al número 11 del carrer Brussel·les de Salou ha activat aquesta passada matinada els serveis de Bombers i SEM.L'avís s'ha rebut a les 2.00h d'aquest dissabte 28 de novembre després que els veïns donessin la veu d'alarma als serveis d'emergència en veure que cremava el transformador que dóna llum a la seva illa de cases. En arribar els serveis d'emergència, 15 persones havien sortit de l'edifici pel seu propi peu, alterats per les flames i el fum mentre que a la resta de veïns se'ls ha recomanat quedar-se a casa i tancar finestres per evitar possibles inhalacions.Els Bombers, que hi han desplaçat quatre dotacions, hi han treballat durant una hora i 20 minuts, aproximadament, fins que el foc s'ha declarat extingit cap a les 3.30h, moment en el qual s'han retirat i han tornat a la base. El SEM, per la seva banda, ha atès tres veïns per episodis d'ansietat i atacs de nervis. Malgrat tot, cap persona ha resultat ferida i no s'han fet evacuacions a centres hospitalaris.Ara serà la companyia elèctrica qui s'encarregui de reparar aquest transformador.