A les comarques de Tarragona hi ha 9 hotels a la venda

Un estudi del portal Idealista indica que a tot Catalunya n'hi ha més de 100

27/11/2020 a les 18:10

A les comarques de Tarragona hi ha actualment 9 hotels a la venda. La xifra és superior a la que es registra a les terres de Ponent, on n'hi ha 7, però és molt inferior a les de la resta de demarcacions catalanes. A Girona hi ha 36 hotels en venda i a Barcelona en són 49.En total, doncs. hi ha 101 hotels en venda a Catalunya, un 10,99% més que al mes de març quan va començar la crisi sanitària del coronavirus, segons dades del portal immobiliari Idealista.Així, Catalunya és la segona comunitat autònoma amb més hotels disponibles, per darrere d'Andalusia, que suma un total de 114 establiments en venda.L'hoteler és un dels sectors més perjudicats per la crisi sanitària del coronavirus, a causa dels mesos que han hagut d'estar tancats i a les posteriors restriccions als moviments establertes dins i fora d'Espanya.En aquest context, segons Idealista, està augmentant el nombre d'hotels que busquen nou amo i al tancament d'octubre hi havia 557 establiments a la venda a tot Espanya, un 19% més que els que hi havia el mes de març.L'hotel més car que es ven a Barcelona és un quatre estrelles a prop de l'estació de Sants, que està a la venda per 26,5 milions d'euros.