Tarragona i l'Ebre sumen 6 defuncions per coronavirus, tot i baixar el risc de rebrot

La velocitat de propagació del virus es troba per sobre d'1 a les ciutats de Salou i Tortosa

Actualitzada 27/11/2020 a les 10:11

Situació a Catalunya

El Departament de Salut ha notificat sis morts per covid-19 a les regions sanitàries del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. A la primera, la xifra la xifra total de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 619 (+4) i de 112 a l'Ebre (+2). Aquesta és l'única dada negativa que es repeteix cada dia, tot i millorar en la resta de paràmetres.Segons l'últim balaç de Salut, el risc de rebrot ha retrocedit 19 punts al Camp de Tarragona i se situa en 179. D'altra banda, a les Terres de l'Ebre ha disminuït fins als 192 punts (-13). La velocitat de propagació del virus (Rt), a data del 23 de novembre, ha augmentat per sobre d'1 a Salou i Tortosa (1,04). A Valls, ha baixat lleument a 1,23.Pel que fa als pacients ingressats per coronavirus, al Camp de Tarragona hi ha 143 pacients ingressats, 2 més respecte el balanç d'ahir. En el cas de les Terres de l'Ebre, la xifra ha disminuït lleument a 44 (-4). El nombre de pacients ingressats a l'UCI encara no es dóna de manera desglossada per regions sanitàries i només se sap que al conjunt de Catalunya n'hi ha 472, dotze menys respecte l'últim balanç.La xifra de nous positius confirmats per proves PCR o d'antígens, al Camp de Tarragona la xifra total és de 20.125 (+72), mentre que a les Terres de l'Ebre se situa en 5.219 (+21).El risc de rebrot continua a la baixa a Catalunya, retrocedeix 22 punts més en les últimes 24 hores i se situa en els 234, segons l'última actualització del Departament de Salut. La velocitat de propagació, l'Rt, continua en 0,77, mentre que la incidència a 14 dies cau a 327,98 (dijous era de 356,45). En paral·lel, s'han declarat 1.555 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), fins als 306.324 des de l'inici de la pandèmia. El 6,4% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. També s'ha informat de 79 noves morts, amb un total de 15.736. Pel que fa als hospitals, hi ha 1.748 ingressats per covid-19 (-85), i 472 persones a l'UCI (-12).