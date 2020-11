Foment proposa una llista de 52 projectes per invertir en infraestructures

Entre aquests hi ha el tren tramvia de Tarragona

Actualitzada 27/11/2020 a les 15:10

Foment del Treball ha elaborat un llistat de 52 projectes d'infraestructures i equipaments que considera mereixen recursos dels fons europeus per a la recuperació i que, si s'atenen, oferirà l'«oportunitat històrica» de reduir el dèficit en aquest àmbit a Catalunya.La patronal, que ha presentat aquest divendres la seva selecció de propostes en roda de premsa, ha assegurat que aquestes inversions tindrien un efecte multiplicador sobre altres sectors, el que generaria llocs de treball a mitjà i llarg termini.El document identifica nou àmbits: ferrocarrils per al transport de passatgers; ferrocarrils per al transport de mercaderies; planificació hidrològica; transformació energètica; transformació digital; creació d'un parc social d'habitatges de lloguer, rehabilitació d'habitatges i regeneració urbana; carreteres; equipaments sanitaris i equipaments educatius.En l'apartat de ferrocarrils, es planteja, entre d'altres projectes, la millora de la xarxa de Rodalies, l'accés per tren a l'aeroport del Prat, la connexió dels Ferrocarrils de la Generalitat del Vallès i el Baix Llobregat, el desplegament de l'estació de la Sagrera, la connexió del tramvia a Barcelona i el tren tramvia de Tarragona.També inclou els accessos ferroviaris i viaris als ports de Barcelona i de Tarragona, i el corredor mediterrani.La proposta preveu a més la interconnexió de xarxes Ebre-Ter/Llobregat; la millora de la capacitat elèctrica; l'extensió de la xarxa de fibra òptica i el desenvolupament del 5G; la creació d'un parc social d'habitatges de lloguer i l'impuls de la rehabilitació, i una sèrie d'obres preferents en carreteres.Finalment, inclou la inversió en centres d'atenció primària, hospitals i centres de recerca, i la construcció, ampliació i reforma d'instituts i escoles.El secretari general de Foment, Salvador Guillermo, ha insistit en la necessitat que el Govern espanyol aprovi una estratègia per invertir els fons europeus basada en la col·laboració públic-privada, el que facilitaria, segons la seva opinió, que els recursos mobilitzin més capital i s'aprofiti d'això la major part del teixit productiu.«No saber aprofitar la col·laboració publicoprivada és un luxe que no ens podem permetre. Hi ha molts recursos i amb un bon esquema de col·laboració podem mobilitzar molts més. Així podrem revertir la crisi com més aviat millor», ha dit Guillermo.El document amb les propostes es farà arribar al Govern central i la Generalitat perquè ho tinguin en compte.