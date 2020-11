Dos detinguts a Roda de Berà per tinença d'armes i amenaces

Després de rebre l'avís d'un veí han intervingut agents de la policia local i els Mossos d'Esquadra

Actualitzada 27/11/2020 a les 18:56

Agents dels Mossos d'Esquadra i de la policia local de Roda de Berà han detingut aquest divendres a la tarda a dues persones acusades de tinença il·lícita d'armes i amenaces.Els fets s'han produït al voltant de les 17.00 h al carrer de Miramar de la localitat, quan un veí ha denunciat a la policia que estaven intentant entrar al seu domicili.Quan s'han personal al lloc dels fets tant Mossos com agents locals, han realitzat diverses identificacions i pel que sembla es tractava d'una situació en què dues persones havien intentat accedir a un habitatge amenaçant amb armes la persona que era dins.Finalment han estat detingudes dues persones, una per part de la policia local i l'altra per Mossos i durant el registre que se'ls ha realitzat els han trobat armes de foc curtes. Les dues han estat acusades d'un delicte de tinença d'armes i amenaces.L'operatiu es mantenia obert encara pels volts de les 18.30 h per intentar resoldre d'origen de la disputa.