UGT i CCOO carreguen contra Interior perquè no ha comptat amb ells per elaborar el Plaseqta

Sense converses amb Treball

El secretari general d'UGT a Tarragona, Joan Llort, ha afirmat que des d'Interior no els han convocat per parlar del pla en els darrers mesos, i ha convidat Sàmper «a venir quinze dies a la ciutat i conèixer què pateixen els ciutadans i els barris de Ponent», sobre la proximitat amb la petroquímica. Sobre l'argument exposat pel conseller a la comissió d'estudi de la seguretat del sector de la petroquímica de Tarragona del Parlament, on va apuntar que no hi havia pressupost per comprar sensors i desenvolupar el pla, Llort ha estat taxatiu: «Si no hi ha diners per salvar la vida de la ciutadania en cas d'un accident, que s'ho facin mirar». I ha afegit: «Si hi ha diners per pagar els sous dels diputats, n'hi ha d'haver per protegir els ciutadans». Llort també ha carregat perquè des d'Interior s'han acceptat les esmenes de l'Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) i en canvi no s'han escoltat les peticions dels representants dels treballadors.En una línia similar s'ha expressat el secretari general de CCOO Indústria de Tarragona, José Martín, que ha lamentat que l'executiu els ha «deixat de banda». «Van presentar el pla abans de la pandèmia a bombo i platerets i ara diuen que no tenen diners. Tot el que no estigui dotat econòmicament està buit de contingut; és propaganda de cara a les eleccions», ha assenyalat.En la sessió de la comissió d'estudi del Parlament d'aquest dimarts també hi va intervenir el titular de Treball, Chakir El Homrani, que va assegurar que s'han impulsat diferents reunions de la Comissió de Salut Laboral del complex petroquímic i que hi ha una proposta d'acord damunt de la taula per segellar «abans d'acabar l'any».Martín ha expressat la seva sorpresa per l'anunci del conseller, ja que ha indicat que des de l'inici de la pandèmia només han fet una reunió. «Va ser el 16 de setembre i l'AEQT no va venir amb els deures fets perquè deia que no era patronal. Des d'aleshores nosaltres no n'hem sabut res més; nosaltres no veiem cap acord», ha manifestat. Llort ha concretat que la trobada del setembre «va durar deu minuts», també n'ha responsabilitzat l'entitat empresarial i ha lamentat que des de Treball no se'ls ha cridat més. De fet, Martín ha comentat que darrerament han intentat reunir-se amb el Departament per tal «que l'AEQT assumeixi responsabilitats com a patronal», però que fins ara no han rebut resposta.