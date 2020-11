Neix la primer operadora de mòbil i Internet per a menors

En aquest sentit, ha explicat que el 80% dels adolescents basen el seu oci en dispositius mòbils i només un 20% tenen un control parental. A més, ha subratllat la necessitat de protegir els menors de l'assetjament i el ciberassetjament, unes pràctiques, ha dit, que «moltes vegades es basen en missatges anònims». Segons la fundació ANAR, l’assetjament escolar s’ha reduït en època de confinament, però no el ciberassetjament, que segueix afectant a un 3% dels menors.D'acord amb una enquesta de Gatchan Telecom a més de 2.500 persones, el 15% de les famílies amb menors a càrrec té previst comprar un dispositiu mòbil per als seus fills abans d'acabar l'any i un 67% dels pares no saben quins continguts consumeixen els seus fills.La companyia assegura que utilitza sistemes d'última generació per filtrar continguts a la xarxa i que no cal instal·lar sistemes de control parental addicionals als dispositius dels pares i dels fills.L'acte de presentació de la companyia ha comptat amb el periodista especialitzat en noves tecnologies Josep Maria Ganyet; de la influencer i mare de 18 fills, Rosa Pich; la del mestre i psicopedagog, Miquel Àngel Prats, i la investigadora i doctora per la Universitat de Vigo, Patricia Alonso.