Mor Joan Boronat, exalcalde de Salomó i un dels promotors del Ball del Sant Crist

Va ostentar el càrrec al consistori durant 27 anys

Actualitzada 26/11/2020 a les 09:33

L'exalcalde de Salomó, Joan Boronat i Boronat, ha mort aquest passat dimarts al vespre a l’edat de 74 anys. Boronat va ser dels promotors del format actual del Ball del Sant Crist del municipi.



Tal i com explica l'entitat, Boronat era un pagès de tota la vida i una personamolt vinculada a l’activitat cultural. Va ser el primer alcalde del municipi i va ostentar el càrrec durant 27 anys, de 1979 fins al 2007.Des de ben jove va formar part de l’Elenc Salomonenc, un grup de teatre impulsat per mossèn Joan Bernadas als anys seixanta i setanta del segle passat. Va ser actor en la major part de les obres que es van representar a la sala del Sindicat, fet que el portaria, després, a dirigir el grup.També va ser un dels principals impulsors de la gran renovació escènica del Ball del Sant Crist de Salomó, el popular ball parlat que es representa cada any a l’església del poble. Amb d’altres membres actius vinculats al Ball, va establir ferms lligams amb l’Institut del Teatre de Barcelona, i va contribuir en la transformació i conversió de l’espectacle en el format actual. Durant anys en va ser l’actor principal, i també va assumir tasques de direcció. Ara representava el paper de rector.La Junta Directiva del Ball i el conjunt de l’entitat han lamentat la seva pèrdua i han volgut transmetre el més sentit condol a la família i a tothom que se l’estimava.