La pastisseria de Riudoms guanyadora del millor panettone produeix més de 1.600 unitats per setmana

Actualitzada 26/11/2020 a les 16:41

La pastisseria Xocosave de Riudoms (Baix Camp), guanyadora del concurs Millor Panettone Artesà d'Espanya 2020, ha venut més unitats d'aquest producte després dels quatre primers dies del premi que en tot el 2019.Segons informa la pastisseria, en aquests quatre primers dies va vendre 500 unitats, als deu dies, més de 2.000 i segueix rebent encàrrecs de tot Catalunya, però també de Madrid, València, Astúries, Galícia, Andalusia i fins i tot Alemanya.La centenària pastisseria artesana ha hagut de multiplicar també la seva capacitat de producció amb nova maquinària i ara produeix més de 1.600 unitats per setmana.A l'hora de gaudir un panettone, l'autor de la recepta guanyadora, Adan Sáez, recomana no menjar-lo el primer dia, perquè guanyarà en aromes.També diu que, per saber si és artesà, cal que s'esmolli en pessigar-lo, que tingui aroma, alvèols (foradets de la molla) i un sabor que només li poden donar els millors ingredients.Sáez, a més de pastisser, es defineix com a xocolater i, entre les seves figures de xocolata, destaca un Tiranosaurus Rex de 30 quilos i 122 centímetres d'alt.