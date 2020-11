La cèl·lula de Ripoll va tractar de llogar furgonetes a diversos particulars dient que era per una mudança

Inspecció d'indicis dels Mossos

El testimoni, que utilitzava la furgoneta per fer mudances, s'hi va negar i va dir que provés a través d'empreses de lloguer. La suposada mudança era des d'Alcanar a Tarragona, segons va dir Abouyaaqoub al testimoni.Els autors dels atemptats també van demanar al propietari d'una botiga de comestibles de Sant Carles de la Ràpita que els deixés la seva furgoneta. Van anar presencialment a la botiga a fer la petició. Nega que fossin clients habituals.Aquest testimoni ha explicat que li van dir que la necessitaven per moure uns«trastos» per un canvi d'habitatge. El propietari es va negar a deixar-los-la. També ha testificat el fill del propietari de la botiga, que ha dit que quan es va fer la petició ell estava al Marroc de vacances (hi va ser des del juliol fins al 3 d'agost del 2017).També ha declarat un familiar llunyà dels Aalla, per part materna, a qui Youssef va trucar per demanar-li la seva furgoneta «per una mudança». El testimoni explica que es va negar a deixar-la perquè ell «no deixa el seu vehicle a ningú». No van arribar a parlar de pagar pel lloguer.Un treballador de la companyia Rent a car, de lloguer de vehicles a Castelló, va rebre una trucada d'un membre de la cèl·lula de Ripoll el 16 d'agost del 2017 en què la qual demanava llogar una furgoneta de forma «urgent». El testimoni explica que el va sobtar que li digués que trucava de Barcelona, però que digués que en una hora podia passar a recollir-la.«El que és lògic és que la llogués a Barcelona», ha dit. El testimoni ha explicat que no els va llogar cap vehicle perquè no en tenia cap disponible. Tot i expressar que no en tenia, el noi «insistia» i expressava tenir «molta urgència».També ha testificat el propietari d'un restaurant on va treballar Youssef Aalla a qui va trucar el 16 d'agost al migdia demanant que li llogués un 4x4. No va dir per a què el volia. El testimoni es va negar a llogar-lo i va recomanar que mirés de llogar-ne a Puigcerdà. Mai abans li havia deixat aquest vehicle.Aquest dijous també han testificat dos Mossos d'Esquadra que van realitzar informes sobre indicis que es van trobar sobre els atemptats a diversos escenaris. Un dels agents ha explicat que van trobar a casa dels Aalla la meitat d'un mapa de França així com de Niça i Marsella. Hi havia diverses anotacions entre la qual «centre de la ciutat atac expert cosí». També van trobar un llistat de poblacions turístiques catalanes, la majoria de la costa que estaven endreçades per ordre geogràfic des de l'àrea de Girona fins a Tarragona passant pel Maresme. Apunta que podria tractar-se de «possibles objectius». A la llista hi ha noms de poblacions ratllats, però no han pogut determinar el perquè.Entre els objectes, també destaca la troballa de banderes d'Estat Islàmic a la casa d'Alcanar així com manuscrits en els quals s'identifiquen com a «soldats» de l'organització terrorista. Un dels documents fa referència a la data de diumenge 20 d'agost del 2017, escrita en àrab, en el qual fan referència a la jihad i a la «terra usurpada d'al-Àndalus». Els agents han explicat la troballa d'aparells electrònics o documentació, entre d'altres.També han testificat agents de la Guàrdia Civil sobre els viatges a Bèlgica de membres de la cèl·lula entre els quals l'imam Abdelbaki Es-Satty o Mohamed Houli. Afirmen que no s'ha pogut determinar cap vincle dels viatges amb xarxes terroristes.A la sessió d'aquest dijous estava previst que testifiqués el tiet del tercer principal acusat, Saïd Ben Iazza, però no se l'ha pogut localitzar. L'home passa temporades al Marroc.