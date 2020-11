Els fets han passat a primera hora del matí a la C-44

Actualitzada 26/11/2020 a les 10:09

Els Bombers de la Generalitat han hagut de fer tasques d'excarceració per treure una persona atrapada a l'interior d'un vehicle, després que aquest patís un accident a la C-44 a Vandellòs. Els fets han passat a les 7.30 hores, quan un vehicle dels Bombers ha vist l'accident al quilòmetre 12,5 i s'ha aturat per ajudar.En aquest, dos turismes havien col·lidit i en un d'ells hi havia una persona atrapada. Els membres del cos han donat l'avís i han procedit a l'excarceració pel maleter. Fins al lloc s'han desplaçat cinc dotacions de Bombers i dues del Sistema d'Emergències Mèdiques.La persona atrapada ha estat traslladada amb pronòstic greu fins a l'Hospital Joan XXIII. Un altre dels ocupants d'un dels dos vehicles també ha estat atès pel SEM, però ha rebut l'alta in situ.