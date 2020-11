Els alcaldes del Plaseqta es mostren preocupats per la falta de planificació

El conseller Sàmper va assegurar dimarts que no hi ha cap dotació econòmica per dissenyar el nou pla, tot i el compromís del darrer conseller

Actualitzada 26/11/2020 a les 09:00

Els alcaldes de Tarragona, Salou, la Canonja, Constantí, Vila-seca i el Morell, que formen part del Plaseqta, van mostrar-se molt preocupats per la falta de planificació i de recursos, després que dimarts el conseller d’Interior en funcions, Miquel Sàmper, va assegurar que no hi ha cap dotació econòmica per tal de desplegar les mesures del nou Plaseqta aquest any. «Els recursos són el punt feble del pla», va comentar Sàmper, i bona part d’aquests són necessaris per perimetrar el polígon químic amb sensors que permetin conèixer quines substàncies s’emeten a l’atmosfera en cas d’accident químic.

És per això que l’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, reclama a la Generalitat que instal·li la xarxa de sensors automàtics que havia compromès la conselleria d’Interior, i, a la vegada, es va mostrar, ahir, «indignat per la incoherència que demostra el conseller d’Interior». «No puc entendre de cap de les maneres la falta de disponibilitat per afrontar la inversió del que és el més important del Plaseqta», afirmava Ricomà, qui afegia que «aquesta és una prioritat que el conseller Miquel Buch s’havia compromès amb el territori». El batlle tarragoní també va avançar que s’ha posat en contacte amb el vicepresident del Govern en funcions de president, Pere Aragonès, «per tal de trobar una solució al tema». L’alcalde confia que «s’acabi desenvolupant amb la màxima seguretat». Per la seva banda, l’alcalde de Vila-seca, Pere Segura, està en la línia de les declaracions de Ricomà i recorda «el compromís pres per l’anterior conseller d’Interior, Miquel Buch».

«Em sembla un acudit de molt mal gust per part dels consellers», va dir a Diari Més l’alcalde de Constantí, Óscar Sánchez, qui va afegir que «seguretat i benestar han de ser una prioritat i més després del compromís de l’anterior conseller d’Interior per reservar una partida pressupostària». Sánchez també va avançar que «hem quedat amb la Canonja per reunir-nos, és un tema que ens preocupa molt», i va etzibar que «sembla que només els importa Barcelona i l’Àrea Metropolitana».

«Quantes coses han de pasar?»

L’alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, detallava a aquesta redacció que «la reunió amb Constantí ja la teníem prevista per tractar altres qüestions, però ara l’accelerarem», i afegia que «el conseller va ficar la pota amb les declaracions, no estem parlant de tants diners, 1,5 milions d’euros no és tant per aquest projecte». El batlle canongí també es preguntava si «quan van fer el traspàs de carpeta van deixar aquest tema aparcat, el consideren un tema menor?», i remarcava que «després del que va passar amb IQOXE dir això no em sembla acceptable, si no hagués passat res, potser no passaria res per tenir el pla el 2021 o 2022».

Per la seva banda, Pere Granados, alcalde de Salou, remarcava que «la seguretat de les persones ha de ser una prioritat de la Generalitat i no hi ha cap excusa que pugui justificar la manca de pressupost», i afegia que «això denota una falta de responsabilitat i de preocupació per la integritat física i la vida de les persones que resideixen al voltant de la petroquímica». «És del tot urgent que dotin dels recursos necessaris el departament d’Interior per a adquirir sensors», va concloure Granados.

Finalment, l’alcalde del Morell, Eloi Calbet, recordava que «això no és el que se’ns va dir en el seu dia, hi havia voluntat de coordinació per part de tothom, Generalitat, ajuntaments, Diputació, AEQT i entitats veïnals i ecologistes, es va fer un esforç molt gran i, si això acaba al calaix, sembla que hàgim perdut el temps», i afegia que «al conseller Buch li vaig demanar que, quan es fessin els pressupostos, reservessin una partida, si tot això al final queda en paper mullat, sap greu per tots els esforços, però, sobretot, pel que ja va passar amb IQOXE. Quantes coses més han de passar?». Calbet lamentava que «dona la sensació que això ja no és prioritari, que ha quedat al calaix, sembla que si fos Plaseqba –de Barcelona–, no seria així». Amb tot, el batlle entén que la pandèmia ha afectat econòmicament tothom, però «això no vol dir que no es puguin fer coses del Plaseqta, és com la Sanitat, si no hi inverteixes, al final t’acaba sortint més car». En definitiva, els alcaldes del Plaseqta es mostren molt preocupats i consideren inacceptables les declaracions de Sàmper, ja que «sembla que estiguin jugant amb la vida de la gent». Per la seva banda, el subdelegat de la Generalitat a Tarragona, Òscar Peris, va assegurar anir al vespre que «no escatimarà ni un recurs» en el Plaseqta, tot i que encara no té un calendari definit.