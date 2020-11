El nombre de delictes registrats a la província de Tarragona fins setembre baixa un 17,8% respecte l'any passat

Furts, robatoris i lesions són els tipus que més retrocedeixen, segons les dades del Ministeri de l'Interior

El nombre de delictes registrats pels diferents cossos policials a la província de Tarragona ha baixat fins un 17,8% entre gener i setembre d'enguany respecte el mateix període de l'any passat, segons les estadístiques fetes públiques pel Ministeri de l'Interior. L'estat d'alarma i les restriccions de la mobilitat per la pandèmia del coronavirus es perfilen com les principals causes que expliquen el descens de 30.296 a 24.891 durant el mateix període. Per tipus delictius, s'han acumulat 2.500 casos menys de furts –un 33,7% menys- aquests primers nous mesos de l'any respecte 2019. També baixen un 19,6% els robatoris amb força i intimidació, així com un 18,5% menys de casos de robatoris amb força en domicilis.