La Policia Local el va aturar en un control a Vilafortuny

Actualitzada 26/11/2020 a les 12:07

La Policia Local de Cambrils ha detingut un home de 30 anys per circular amb un permís de conduir fals. Els agents el van detectar en un control de seguretat ciutadana a Vilafortuny, al sector Cap Sant Pere. L'home portava un permís fals de la República de Macedònia.La patrulla va instruir l'atestat per presumpte delicte falsificació documental i no haver obtingut mai el permís per conduir.