Santa Coloma de Queralt convertirà el conjunt de 'la Farinera' en un museu

L'octubre passat es va formalitzar la donació de les antigues fàbriques a l'Ajuntament per part dels propietaris

24/11/2020 a les 11:44

Un museu dedicat a la producció industrial i vinculat amb el món del cereal és el destí que s'ha plantejat l'Ajuntament de Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà, per al conjunt denominat 'la Farinera' i que ara és de propietat municipal.Els seus anteriors propietaris, els germans Albareda, van formalitzar la donació de la finca i els immobles al consistori l'octubre passat. L'estructura dels tres edificis del conjunt es va construir entre el 1893 i el 1894 i en ells s'hi van encabir una fàbrica de ciment, una serradora i un molí fariner. Una única màquina de vapor era l'encarregada d'aportar energia a les tres produccions.De la màquina de vapor només se'n conserva el vestigi de la xemeneia, però de les tres activitats que es feien al conjunt, l'última a finalitzar va ser la farinera, que va tancar el 2003. Això ha permès que es conservi tota la maquinària original del segle passat.Això i el testimoni de Josep Maria Compte, que va estar a càrrec de la fàbrica fins al seu tancament, permet establir un projecte museístic per aquest espai. L'Ajuntament, a més, preveu també tramitar la declaració de l'edifici com a Bé Cultural d'Interès Local, la qual cosa permetria la seva protecció patrimonial i optar a programes d'ajudes públiques.