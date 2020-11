Manel Fortià, Marco Mezquida i Rita Payés, noms propis de la Mostra de Jazz de Cambrils

Actualitzada 25/11/2020 a les 14:50

La Mostra de Jazz de Cambrils 2020 arrencarà diumenge vinent amb el primer dels tres concrets previstos en l'edició d'enguany, que s'ha vist obligada a canviar de dates per la covid-19. La programació arrencarà amb el grup Carlos Bianchini Trio, que està fent una gira per tot l'Estat amb l'espectacle NonSoloPiano. La mostra continuarà el 5 de desembre amb la formació Rita Payés & Joan Fort Quartet, un jove quartet liderat per aquesta parella de músics, la trombonista i cantant Rita Payès, el guitarrista tarragoní Joan Fort i el bateria Andreu Pitarch. El cicle clourà el 20 de desembre amb l'actuació de Manel Fortià Trio feat. Marco Mezquida, una formació liderada pel contrabaixista català Manel Fortià.