La Festa Major de la Immaculada de Cambrils manté els actes més culturals

No es podrà realitzar la processó amb la participació de les entitats festives, ni tampoc el teatre i el ball

Actualitzada 25/11/2020 a les 15:59

La Festa Major de la Immaculada de Cambrils mantindrà actes culturals com els Premis Vila de Cambrils, les exposicions, els Tallers Oberts i la Commemoració del Setge. Però, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, haurà de renunciar a les activitats més festives i populars que concentren més gent al carrer. Així doncs, no es podran dur a terme la processó de la Immaculada amb la participació de les entitats festives, ni el teatre de Festa Major, ni el tradicional concert i ball del dia 8 de desembre.La programació començarà aquest diumenge 29 de novembre amb l’obertura de les exposicions dels Premis Vila de Cambrils i el concert de Carlos Bianchini Trio a la Cripta de l’Ermita.A partir de les 11 hores s’obrirà l’exposició de la 29è edició del premi de Fotografia Vila de Cambrils a la Sala Àmbits del Centre Cultural (C/de Sant Plàcid 18-20) i a partir de les 12 hores es podrà visitar l’exposició de la 4a Biennal d’Art Contemporani Gastronòmic de Cambrils, integrada per les 16 obres escollides en l’edició d’aquest any, a la Sala Àgora de l’Ajuntament de Cambrils. Totes les visites s’hauran de fer amb grups reduïts tal com estableix la normativa del Procicat per a sales d’exposicions.El mateix diumenge a les 19:30 hores el grup Carlos Bianchini Trio presentarà l’espectacle NonSoloPiano a la Cripta de l’Ermita, dins del 12è festival Internacional de Jazz i Blues de Cambrils.El 2 de desembre, l’alcaldessa, Camí Mendoza, i la regidora de Cultura, Cinta Ballesté, rebran els guardonats dels Premis Vila de Cambrils a la Sala de Plens de l’Ajuntament, en un acte restringit i sense públic, que combinarà les intervencions presencials i telemàtiques, i que es compartirà a les xarxes socials posteriorment.El 4 de desembre es farà l’encesa de l’enllumenat de Nadal, amb un acte que també haurà de ser virtual, a través d’Instagram Live, en el qual l’alcaldessa i la regidora de Cultura i Festes transmetran els seus desitjos de Nadal i també podrem escoltar els desitjos dels nens i nenes de les escoles de Cambrils, l’escola de música i la coral infantil Verge del Camí.El programa de festes continuarà amb dos concerts presencials amb aforament reduït. El 5 de desembre a les 20:30 hores el Casal Parroquial acollirà l’actuació de Rita Payés & Joan Fort Quartet, que oferiran un viatge sonor pel repertori del món jazzístic, amb pinzellades d’altres músiques del món, en el marc del 12è Festival de Jazz i blues de Cambrils. L’endemà, 6 de desembre, el tenor Roger Padullés, que va ser alumnes de l’Escola de Municipal de Música de Cambrils, pujarà a l’escenari de la cripta acompanyat d’Alan Branch per presentar un repertori que anirà del Lied a l’òpera i la sarsuela.L’últim acte serà la Commemoració del Setge de Cambrils, que es podrà veure a Facebook el 13 de desembre. La commemoració comptarà amb la presentació institucional de l’alcaldessa de Cambrils i la participació com a ponent del periodista i divulgador històric, Enric Calpena, que actualment dirigeix i presenta el programa «En guàrdia», de RAC1. L’acte seguirà amb la tradicional col·locació de les corones amb l’acompanyament del la pubilla i l’hereu de Cambrils, i per acabar la Coral interpretarà el Cant dels segadors.A més, com és habitual, la programació de la Immaculada inclourà una nova edició de Tallers Oberts els dies 12 i 13 de desembre. Les persones que vulguin podran visitar els tallers dels artistes de Cambrils participants que una vegada més obren les seves portes per donar a conèixer el seu art i el seu procés creatiu. En els locals s’hauran de respectar totes les mesures higièniques i de seguretat establertes pel Procicat.Finalment, amb motiu de la Festa Major de la Immaculada, del 8 al 13 de desembre els espais museístics locals faran jornades de portes obertes amb l’aforament limitat al 50%.Per altra banda, l’Ajuntament treballa per oferir diverses activitats durant els dies a l’entorn del Nadal i juntament amb l’entitat organitzadora de la festa del Reis, l’Associació d’Antics Alumnes de la La Salle, també està treballant perquè, malgrat la situació, els Reis Mags d’Orient amb la seva màgia trobin la manera de repartir els regals que els nens i nenes han demanat. De moment, el programa està pendent de les indicacions i del pla sectorial de la Generalitat.