Venda d'or robat

Els testimonis han explicat que pretenien fer la compra sense factura, però ells s'hi van negar. Per fer la compra d'aquesta mercaderia perillosa cal fer una fitxa de transport. Cal identificar l'origen, destí, matrícula del vehicle i DNI del transportista.El dia previa a la primera compra, l'11 de juliol del 2017, Mohamed Houli acudeix al mateix establiment per interessar-se per 100 L del producte i dona la mateixa excusa, però té la documentació incompleta. L'endemà qui adquireix els 100 litres és Youssef Aalla i nega tenir relació amb la consulta del dia previ. A més, tots dos van preguntar si ho podien comprar sense IVA ni factura.El material se'l van endur en furgonetes. La del 27 de juliol tenia tres neveres dins. Aquell dia Aalla i Hichamy van comprar 240 litres.Un altre botiguer, en aquest cas d’una empresa de Tortosa, ha explicat que va vendre 25 litres d’acetona a alguns dels terroristes, que no van voler factura. Li van dir que farien servir el producte per la neteja de treballs de fusta.El venedor d’una botiga de pintures de Vic ha explicat que va vendre 175 litres d’acetona abans dels atemptats del 2017. El noi «era molt educat, parlava perfectament en català». Setmanes abans un altre noi hi havia anat a comprar una garrafa de 25 litres. En aquest cas el comprador va explicar que volia el producte per omplir un dipòsit i netejar unes peces pel sistema d’immersió.A la sessió d'aquest dimecres també han testificat treballadores de botigues de compra d'or. Una treballadora d'un establiment de Vinaròs ha explicat que un «noi jove» que portava únicament carnet de conduir -Mohamed Houli- va tractar de vendre joies, però a ella li va fer «mala sensació» i no va voler comprar-les. També ho va provar Youssef Aalla, amb un DNI, i recorda que portava «molt d'or» i que donava explicacions inconsistents sobre l'origen de les joies.Dues treballadores de 'Oro Inversión' a Vinaròs han explicat que van comprar joies a la cèl·lula de Ripoll. Una d'elles recorda un noi jove amb DNI espanyol que va explicar que les joies eren de l'herència de la seva àvia que era morta, que estiuejava per la zona i que la seva mare li havia dit que les vengués per passar amb aquests diners l'estiu.No el va veure gens nerviós sinó que el recorda «normal, tranquil i força simpàtic». No el va veure sospitós. Va reconèixer Mohamed Houli.També ha testificat la dona de Ripoll a qui van robar les joies. Ha explicat que Said Aalla va treballar al seu restaurant. El president del tribunal, Félix Alfonso Guevara, s'ha compromès a retornar-li les joies que estan sota custòdia.