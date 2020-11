El territori porta al carrer el seu clam contra la violència masclista

Aquest any han estat assassinades 80 dones a l’Estat espanyol, de les quals 12 a Catalunya

Diferents entitats, institucions i organitzacions cíviques han organitzat actes arreu del territori de les comarques de Tarragona per demanar que finalitzi la violència masclista contra les dones, coincidint amb el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència Envers les Dones. Aquest any ja han estat assassinades 80 dones a l’Estat espanyol, de les quals 12 a Catalunya. A la plaça de la Font de Tarragona, el col·lectiu M25 ha dibuixat a terra siluetes de dones i, al seu interior, el nom de les víctimes. Una pancarta amb el lema «La pandèmia de les violències masclistes també mata» ha presidit un acte al qual han assistit prop de dues-centes persones, on també s'ha fet referència a la precarietat laboral i l’escletxa salarial que pateixen les dones.

Al matí, l’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha llegit un manifest oficial. «Enguany, fa 60 anys que varen ser assassinades les germanes Mirabal, tres activistes polítiques i membres actives de la resistència. En honor a elles es va establir aquesta data com a Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència Envers les Dones. Des de llavors, no han cessat els esforços de moviments socials, feministes i de tots els àmbits per a erradicar les violències masclistes», ha llegit l’alcalde Pau Ricomà.

A Cambrils, l’alcaldessa Camí Mendoza i diverses regidores del consistori han llegit un manifest en un acte institucional que ha tingut lloc a la plaça de l’Ajuntament en el marc de les Jornades dels Bons Tractes de Cambrils. La lectura ha acabat amb un minut de silenci i aplaudiments per a totes les dones assassinades a mans de les seves parelles i exparelles. En el municipi de Torredembarra, la regidoria d’Acció Social de l’Ajuntament, a través del SIAD, ha organitzat actes commemoratius com la presentació del vídeo La dona morta, a càrrec de RudaTeatre, la convocatòria d’un minut de silenci. i l’inici de la campanya Diposita aquí el teu masclisme.

La Universitat Rovira i Virgili s'ha sumat a la jornada reivindicativa, mentre que els sindicats Comissions Obreres i UGT han fet un acte a les escales de la Catedral, on han posat sabates de color vermell per simbolitzar les dones que han estat assassinades. Els dos sindicats han demanat a les institucions que «s’esforcin per dedicar recursos per lluitar contra aquesta xacra social» i a les empreses «més implicació en les negociacions col·lectives amb els plans d’igualtat».