El Parc Natural del Montsant seguirà una parella d'àguiles cuabarrades per conèixer els seus hàbits

El radiotransmissor que porta el mascle monitoritza els moviments i detecta les seves rutes habituals i possibles necessitats d'aliment. El dispositiu proporcionarà dades sobre la seva localització de l'àguila mascle cada 10-30 minuts. L'objectiu és estudiar com facilitar la reproducció de la parella.És la tercera parella a la qual es farà seguiment al Parc Natural del Montsant. El 2006 ja es va equipar amb un dispositiu de seguiment una altra parella, però va deixar de funcionar i les dificultats de reproducció que han presentat han portat l'equip a reprendre el seguiment per a millorar-ne la gestió.A la Vilella, el mascle portava un dispositiu GPS i un transmissor via satèl·lit que va permetre recollir gran quantitat d'informació útil. En concret, es va observar que el mascle recorria diàriament més de 50 quilòmetres buscant aliments i arribava fins a la plana de Lleida. El descobriment va servir per iniciar un programa de repoblació d'espècies de presa, com perdius, conills i coloms, es van obrir nous espais i sembres, es va instal·lar un punt d'alimentació suplementària. Després d'anys sense criar, amb aquestes mesures, la parella va començar a criar dos polls per any. El mascle va morir a finals del 2015 i se'l va reemplaçar per un de nou que no du dispositiu de seguiment. La parella ha continuat tirant endavant dos polls per any, excepte el primer any de reemplaçament perquè el mascle era massa jove.A Cabacés, es va començar a seguir la parella d'àguiles perquè es volia instal·lar una central d'energia renovable, que finalment es va descartar. El dispositiu encara continua emetent informació i es preveu col·locar dispositius de seguiment a la quarta parella que viu al parc, a la zona d'Ulldemolins.L'àguila cuabarrada és una espècie protegida en perill d'extinció. A Catalunya, la població ha passat de 87 parelles estimades el 1.970. Enguany s'ha aconseguit recuperar un nombre de parelles, entre 80 i 84 semblant al dels anys 70, quan es va declarar protegida però encara no als nivells perduts abans de la seva protecció.