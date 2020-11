El músic Antonio Guinjoan dona un violí al CERAP

El violí el va construir el lutier italià Maggini

El músic i compositor Antonio Guinjoan Simeon ha donat al CERAP un dels seus violins per tal que l’entitat el conservi i el guardi. La cessió es va efectuar el 19 de novembre en un acte en què van participar els familiars de Guinjoan i els membres de la Junta Directiva del CERAP.El violí el va construir el lutier italià Maggini. Segons Antonio Guinjoan, «jo el vaig tocar durant els nou anys que vaig estar al Liceu de Barcelona, o sigui que fou el meu primer instrument de la meva vida professional. Una carrera que m’ha portat a trepitjar la majoria de sales i escenaris de mig món i dels quals guardo un molt bon record. Guardeu-lo i estimeu-lo com jo l’he estimat. És vostre».Nascut a Riudoms l’any 1927, Antonio Guinjoan començà a estudiar música a l’Escolania de Montserrat (1939-1942) i després al Conservatori Superior Municipal de Barcelona amb el professor de violí Joan Massià i Prats. Es titulà en Grau Superior i el 1952 obtingué el primer premi del concurs de joves instrumentistes de la Diputació de Tarragona, institució que el becà els quatre anys següents. Assistí als cursos Vacance Musicali del conservatori de Venècia i el 1957 guanyà la menció d’honor del Concurso Nacional Universitario de Madrid. A partir del 1958, i durant tres lustres, va ser professor de violí de l’Escolania de Montserrat, per bé que també ensenyà en altres àmbits educatius. Fou cofundador i director de les orquestres Gèrminans, Gaudeamus i Manuel Blancafort, entre altres. Tocà a l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu (1958-1967) i, durant vint-i-cinc anys (1967-1992), a l’Orquestra Ciutat de Barcelona. Més recentment ha format part del Trio Gaudeamus tocant el violí. En tant que compositor ha escrit obres per a conjunt de corda i ha estrenat una quarantena de sardanes.Elisa Guinjoan Simeón va lliurar el violí al CERAP en nom del seu germà, acompanyada de la seva filla i el seu net, Montserrat Rovira i David Barenys. Per part del CERAP, van assistir a l’acte la presidenta i el vicepresident de l’entitat, Marisol Virgili i Lluís Aragonès.